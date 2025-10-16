Пособия и выплаты москвичам проиндексируют на шесть процентов
Пособия и выплаты москвичам с 1 января проиндексируют на шесть процентов
Рубли. Архивное фото
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Пособия и выплаты москвичам старшего поколения, семьям с детьми, людям с инвалидностью будут проиндексированы на 6% с 1 января 2026 года, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в мессенджере Max.
"На социальную поддержку горожан в 2026 году выделим 810 миллиардов рублей. Приоритетами остаются безусловное выполнение всех социальных обязательств и оказание качественных и своевременных услуг в учреждениях социальной защиты населения. Статьи расходов включают: пособия и выплаты москвичам старшего поколения, семьям с детьми, людям с инвалидностью. Они будут проиндексированы на 6% с 1 января 2026 года, что выше прогнозируемых темпов инфляции", - написал мэр.
Он отметил, что также в расходы включено обеспечение бесплатного и льготного проезда отдельных категорий москвичей на всех видах общественного транспорта Москвы и Московской области, а также пригородном ж/д транспорте; финансирование льгот и субсидий на оплату ЖКУ.
"Планируем направить в следующем году 22,1 миллиарда рублей на строительство, проведение капитального и текущего ремонтов и оборудование учреждений социальной защиты населения. В ближайшие три года эта часть бюджета составит 62,1 миллиарда рублей", - заключил Собянин.
Как позднее сообщили журналистам в пресс-службе мэра и правительства, на денежные выплаты семьям с детьми в проекте бюджета предусмотрено 93 миллиарда рублей, старшему поколению - 204 миллиарда рублей, из них на доплаты к пенсиям неработающим пенсионерам - 177,6 миллиарда рублей. Более 200 миллиардов рублей будут направлены на обеспечение бесплатного и льготного проезда отдельных категорий москвичей.