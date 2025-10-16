https://1prime.ru/20251016/sotsfond-863582463.html
На электронную трудовую книжку перешли 24 миллиона россиян
2025-10-16T10:46+0300
россия
рф
социальный фонд
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Электронной трудовой книжкой (ЭТК) пользуются 24 миллиона граждан России, сообщили в Telegram-канале Социального фонда страны. Цифровой формат трудовой книжки в РФ внедрили с 1 января 2020 года. "Двадцать четыре миллиона работников переведены на электронную трудовую книжку", - говорится в сообщении. Среди основных преимуществ ЭТК работники отмечают постоянный доступ к сведениям о своей трудовой деятельности, получить которые можно через "Госуслуги" за короткое время, а также возможность направлять сведения при трудоустройстве дистанционно. С точки зрения работодателя, электронная книжка позволяет избежать связанных с бумажным учетом издержек и повысить сохранность и безопасность сведений о периодах работы сотрудников.
рф
Новости
россия, рф, социальный фонд
