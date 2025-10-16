https://1prime.ru/20251016/sotsfond-863582463.html

На электронную трудовую книжку перешли 24 миллиона россиян

На электронную трудовую книжку перешли 24 миллиона россиян - 16.10.2025, ПРАЙМ

На электронную трудовую книжку перешли 24 миллиона россиян

Электронной трудовой книжкой (ЭТК) пользуются 24 миллиона граждан России, сообщили в Telegram-канале Социального фонда страны. | 16.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-16T10:46+0300

2025-10-16T10:46+0300

2025-10-16T10:46+0300

россия

рф

социальный фонд

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859598960_0:1:1000:564_1920x0_80_0_0_e542a5327cd18a8e415dfdfada11bb34.jpg

МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Электронной трудовой книжкой (ЭТК) пользуются 24 миллиона граждан России, сообщили в Telegram-канале Социального фонда страны. Цифровой формат трудовой книжки в РФ внедрили с 1 января 2020 года. "Двадцать четыре миллиона работников переведены на электронную трудовую книжку", - говорится в сообщении. Среди основных преимуществ ЭТК работники отмечают постоянный доступ к сведениям о своей трудовой деятельности, получить которые можно через "Госуслуги" за короткое время, а также возможность направлять сведения при трудоустройстве дистанционно. С точки зрения работодателя, электронная книжка позволяет избежать связанных с бумажным учетом издержек и повысить сохранность и безопасность сведений о периодах работы сотрудников.

https://1prime.ru/20251006/matvienko-863208419.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, рф, социальный фонд