На электронную трудовую книжку перешли 24 миллиона россиян - 16.10.2025
На электронную трудовую книжку перешли 24 миллиона россиян
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Электронной трудовой книжкой (ЭТК) пользуются 24 миллиона граждан России, сообщили в Telegram-канале Социального фонда страны. Цифровой формат трудовой книжки в РФ внедрили с 1 января 2020 года. "Двадцать четыре миллиона работников переведены на электронную трудовую книжку", - говорится в сообщении. Среди основных преимуществ ЭТК работники отмечают постоянный доступ к сведениям о своей трудовой деятельности, получить которые можно через "Госуслуги" за короткое время, а также возможность направлять сведения при трудоустройстве дистанционно. С точки зрения работодателя, электронная книжка позволяет избежать связанных с бумажным учетом издержек и повысить сохранность и безопасность сведений о периодах работы сотрудников.
10:46 16.10.2025

На электронную трудовую книжку перешли 24 миллиона россиян

Социальный фонд: 24 млн россиян пользуются электронной трудовой книжкой

МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Электронной трудовой книжкой (ЭТК) пользуются 24 миллиона граждан России, сообщили в Telegram-канале Социального фонда страны.
Цифровой формат трудовой книжки в РФ внедрили с 1 января 2020 года.
"Двадцать четыре миллиона работников переведены на электронную трудовую книжку", - говорится в сообщении.
Среди основных преимуществ ЭТК работники отмечают постоянный доступ к сведениям о своей трудовой деятельности, получить которые можно через "Госуслуги" за короткое время, а также возможность направлять сведения при трудоустройстве дистанционно.
С точки зрения работодателя, электронная книжка позволяет избежать связанных с бумажным учетом издержек и повысить сохранность и безопасность сведений о периодах работы сотрудников.
