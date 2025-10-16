https://1prime.ru/20251016/sovkombank-863590058.html
Совкомбанк рассказал о кредитовании высокотехнологичных проектов
МОСКВА, 16 окт – ПРАЙМ. Совкомбанк рассматривает кредитование высокотехнологичных отраслей как стратегическое направление для развития экономики страны и построения долгосрочных партнерств, заявил исполнительный директор Управления сырьевых отраслей Совкомбанка Дмитрий Лапузин на форуме по корпоративному кредитованию.Банк целенаправленно финансирует проекты в сфере разработки программного обеспечения, электроники, робототехники, транспорта и других высокотехнологичных направлений, чтобы содействовать технологическому суверенитету страны."Для банка это шанс не просто прокредитовать проект, а выстроить стратегическое партнерство с компанией", — подчеркнул он.При оценке проектов банк ориентируется не только на традиционные залоги, но в первую очередь на качество команды — ее понимание рынка и тенденций, рыночный потенциал продукта, интеграцию с потребителями и возможность привлечения государственной поддержки.Для глубокой оценки банк привлекает команду профессионалов с отраслевым опытом и использует свою обширную клиентскую базу для проверки гипотез и финансовых моделей.Конкурентным преимуществом Совкомбанка является оперативное принятие решений: предварительный ответ дают в течение двух-трех недель."Иногда мы говорим честное "нет" — это важно для компании, чтобы не тратить пять месяцев ресурсы и получить в итоге отказ после кредитного комитета. А если ответ "да" — сразу включаемся в структурирование проекта. Мы смотрим не только на проектное финансирование и инвесткредит, но сразу комплексно предусматриваем оборотное финансирование — потому что, если ты что-то построил, это нужно запустить и вывести на продажи", — сказал Лапузин.В качестве успешного примера спикер привел участие банка в создании производства гражданских беспилотных летательных аппаратов для мониторинга трубопроводов. Совкомбанк поддержал проект на всех этапах — от идеи до запуска производства, предоставив финансирование и гарантии.
