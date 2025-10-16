Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Суд вынес приговор троим менеджерам пермского завода "Телта" - 16.10.2025
Суд вынес приговор троим менеджерам пермского завода "Телта"
Суд вынес приговор троим менеджерам пермского завода "Телта" - 16.10.2025, ПРАЙМ
Суд вынес приговор троим менеджерам пермского завода "Телта"
Суд приговорил троих топ-менеджеров пермского завода "Телта" к семи годам колонии за хищения на гособоронзаказе, сообщили РИА Новости в СК РФ. | 16.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-16T12:47+0300
2025-10-16T12:47+0300
финансы
россия
рф
ск рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/07/860418821_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_169d53c7141e1d60bd1a90aa4a8531a1.jpg
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Суд приговорил троих топ-менеджеров пермского завода "Телта" к семи годам колонии за хищения на гособоронзаказе, сообщили РИА Новости в СК РФ. "Доказательства... признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении учредителя ОАО Пермский телефонный завод "Телта" Игоря Морозова, его заместителя Алексея Высокова и главного бухгалтера Елены Гришиной... Приговором суда Морозову, Высокову и Гришиной назначены наказания в виде лишения свободы сроком по 7 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, а также штрафы: Морозову – в размере 900 тыс. рублей, Высокову и Гришиной – по 700 тыс. рублей", - говорится в сообщении. Они признаны виновными в мошенничестве при выполнении гособоронзаказа, совершенного организованной группой в особо крупном размере. По данным следствия, в 2014-2015 годах в ходе выполнения ГОЗ "Телта" заключила многомиллионный контракт на поставку устройств связи. Морозов, Высоков и Гришина предоставили ложные данные о стоимости комплектующих изделий и похитили более 33 миллионов рублей. Подчеркивается, что в результате условия контракта выполнены не были, чем государству причинен ущерб в особо крупном размере. Добавляется, что в настоящее время против них в суде рассматривается уголовное дело по факту хищения бюджетных средств при выполнении ГОЗ в 2017-2021 годах.
рф
финансы, россия, рф, ск рф
Финансы, РОССИЯ, РФ, СК РФ
12:47 16.10.2025
 
Суд вынес приговор троим менеджерам пермского завода "Телта"

Три менеджера пермского завода "Телта" получили сроки за хищения на ГОЗ

© РИА Новости . Илья Питалев
Скульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Суд приговорил троих топ-менеджеров пермского завода "Телта" к семи годам колонии за хищения на гособоронзаказе, сообщили РИА Новости в СК РФ.
"Доказательства... признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении учредителя ОАО Пермский телефонный завод "Телта" Игоря Морозова, его заместителя Алексея Высокова и главного бухгалтера Елены Гришиной... Приговором суда Морозову, Высокову и Гришиной назначены наказания в виде лишения свободы сроком по 7 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, а также штрафы: Морозову – в размере 900 тыс. рублей, Высокову и Гришиной – по 700 тыс. рублей", - говорится в сообщении.
Они признаны виновными в мошенничестве при выполнении гособоронзаказа, совершенного организованной группой в особо крупном размере.
По данным следствия, в 2014-2015 годах в ходе выполнения ГОЗ "Телта" заключила многомиллионный контракт на поставку устройств связи. Морозов, Высоков и Гришина предоставили ложные данные о стоимости комплектующих изделий и похитили более 33 миллионов рублей. Подчеркивается, что в результате условия контракта выполнены не были, чем государству причинен ущерб в особо крупном размере.
Добавляется, что в настоящее время против них в суде рассматривается уголовное дело по факту хищения бюджетных средств при выполнении ГОЗ в 2017-2021 годах.
ФинансыРОССИЯРФСК РФ
 
 
