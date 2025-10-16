Энергокомпании в США заинтересованы в работе с Россией, заявил Дмитриев

https://1prime.ru/20251016/ssha-863586953.html
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Все крупные энергетические компании США заинтересованы в работе с Россией, уже есть обсуждения, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. "Все крупные американские энергетические компании заинтересованы в совместных проектах с Россией в нефтегазовом секторе. Это факт. Некоторые из них ведут прямо сейчас обсуждение с российскими компаниями", - сказал Дмитриев журналистам в кулуарах Российской энергетической недели. Реализация проектов возможна после того, как геополитическая ситуация станет лучше, добавил он. РИА Новости выступает информационным партнером Российской энергетической недели-2025.
