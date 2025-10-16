Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
16.10.2025
Энергокомпании в США заинтересованы в работе с Россией, заявил Дмитриев
Энергокомпании в США заинтересованы в работе с Россией, заявил Дмитриев
13:23 16.10.2025
 
Кирилл Дмитриев
Кирилл Дмитриев. Архивное фото
© РИА Новости . Евгений Биятов
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Все крупные энергетические компании США заинтересованы в работе с Россией, уже есть обсуждения, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
"Все крупные американские энергетические компании заинтересованы в совместных проектах с Россией в нефтегазовом секторе. Это факт. Некоторые из них ведут прямо сейчас обсуждение с российскими компаниями", - сказал Дмитриев журналистам в кулуарах Российской энергетической недели.
Реализация проектов возможна после того, как геополитическая ситуация станет лучше, добавил он.
РИА Новости выступает информационным партнером Российской энергетической недели-2025.
Комитет ЕП поддержал полный запрет на импорт газа и нефти из России
