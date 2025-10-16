Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Стамбул пережил самое засушливое лето за 65 лет - 16.10.2025
Стамбул пережил самое засушливое лето за 65 лет
Стамбул пережил самое засушливое лето за 65 лет - 16.10.2025, ПРАЙМ
Стамбул пережил самое засушливое лето за 65 лет
Стамбул пережил самое засушливое лето за 65 лет наблюдений, сообщили синоптики Генерального управления метеорологии | 16.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-16T11:27+0300
2025-10-16T11:27+0300
СТАМБУЛ, 16 окт – ПРАЙМ. Стамбул пережил самое засушливое лето за 65 лет наблюдений, сообщили синоптики Генерального управления метеорологии По подсчетам РИА Новости, запасов воды в водохранилищах, снабжающих самый густонаселенный город Турции, может хватить лишь на два месяца. Управление водных ресурсов и канализации Стамбула (İSKİ) сообщило в пятницу, что снабжающие город водохранилища заполнены на 24,7% (214,8 миллиона кубометров из 868 миллионов). Это худший показатель за последние десять лет, за исключением 2023 года, когда к той же дате водохранилища были заполнены лишь на 21%. Город с населением более 16 миллионов человек ежедневно потребляет порядка 3,18 миллиона кубометров воды, утверждает управление, призывая граждан экономить воду. Запасов воды хватит еще на 67 дней, если засуха продолжится, следует из подсчетов РИА Новости. Генеральное управление метеорологии (MGM) сообщило, что нынешнее лето оказалось самым засушливым за 65 лет в Стамбуле, Измире и еще 16 провинциях страны. С апреля запасы в водохранилищах Стамбула неуклонно снижались с отметки в 80%. Из десяти снабжающих город водохранилищ сейчас лишь одно заполнено более чем на 25%, четыре из них заполнены менее чем на 2%. По прогнозу синоптиков, в ближайшую неделю ливень в мегаполисе ожидается лишь в воскресенье.
11:27 16.10.2025
 
Стамбул пережил самое засушливое лето за 65 лет

СТАМБУЛ, 16 окт – ПРАЙМ. Стамбул пережил самое засушливое лето за 65 лет наблюдений, сообщили синоптики Генерального управления метеорологии
По подсчетам РИА Новости, запасов воды в водохранилищах, снабжающих самый густонаселенный город Турции, может хватить лишь на два месяца.
Управление водных ресурсов и канализации Стамбула (İSKİ) сообщило в пятницу, что снабжающие город водохранилища заполнены на 24,7% (214,8 миллиона кубометров из 868 миллионов). Это худший показатель за последние десять лет, за исключением 2023 года, когда к той же дате водохранилища были заполнены лишь на 21%.
Город с населением более 16 миллионов человек ежедневно потребляет порядка 3,18 миллиона кубометров воды, утверждает управление, призывая граждан экономить воду. Запасов воды хватит еще на 67 дней, если засуха продолжится, следует из подсчетов РИА Новости.
Генеральное управление метеорологии (MGM) сообщило, что нынешнее лето оказалось самым засушливым за 65 лет в Стамбуле, Измире и еще 16 провинциях страны.
С апреля запасы в водохранилищах Стамбула неуклонно снижались с отметки в 80%. Из десяти снабжающих город водохранилищ сейчас лишь одно заполнено более чем на 25%, четыре из них заполнены менее чем на 2%.
По прогнозу синоптиков, в ближайшую неделю ливень в мегаполисе ожидается лишь в воскресенье.
