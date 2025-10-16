Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Фунт стерлингов дорожает к доллару - 16.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251016/sterling-863586162.html
Фунт стерлингов дорожает к доллару
Фунт стерлингов дорожает к доллару - 16.10.2025, ПРАЙМ
Фунт стерлингов дорожает к доллару
Курс фунта стерлингов к доллару в четверг днем поднимается после публикации сильной промышленной статистики из Великобритании, свидетельствуют данные торгов. | 16.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-16T12:52+0300
2025-10-16T12:52+0300
рынок
торги
сша
китай
великобритания
дональд трамп
скотт бессент
си цзиньпин
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0c/860593185_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_06afbf48f66cd87bc0b2f3715cc5de9a.jpg
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Курс фунта стерлингов к доллару в четверг днем поднимается после публикации сильной промышленной статистики из Великобритании, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 12.30 мск курс фунта стерлингов к доллару рос до 1,3434 доллара за фунт с уровня предыдущего закрытия в 1,3403 доллара. Курс евро к доллару увеличивался до 1,1654 доллара с 1,1647 доллара за евро на предыдущем закрытии. Курс доллара к иене поднимался до 151,39 иены с уровня прошлого закрытия в 151,07 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,03%, до 98,64 пункта. Промышленное производство Великобритании в августе выросло на 0,4% к июлю, тогда как аналитики ожидали увеличения только на 0,2%, сообщило ранее в четверг национальное статистическое бюро страны. В годовом выражении показатель снизился на 0,7% при прогнозе уменьшения на 0,6%. Не оказывает заметного давления на стоимость евро статистика из еврозоны. Согласно официальным данным, профицит внешнеторгового баланса еврозоны в августе упал до 1 миллиарда евро после пересмотренного показателя профицита в 12,7 миллиарда евро в июле, прогноз предполагал профицит в 6,9 миллиарда. В Евросоюзе был зафиксирован дефицит в 5,8 миллиарда евро после профицита в 11,4 миллиарда в июле. Инвесторы остаются осторожными на фоне сохранения внешнеторговой неопределенности. Президент США Дональд Трамп 10 октября сообщил, что Штаты с 1 ноября или раньше введут пошлину в размере 100% на товары из Китайской Народной Республики сверх того уровня, который Китай платит сейчас, объяснив это "агрессивной позицией" КНР в сфере торговли. Но позднее министр финансов США Скотт Бессент заявил, что новые пошлины пока могут подождать, чтобы дать возможность лидерам двух стран встретиться и решить все вопросы. Ранее в США подтвердили, что встреча Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина на полях саммита в Южной Корее состоится согласно плану, время ее проведения уже согласовано. Рынки обратили внимание и на опубликованную в среду "Бежевую книгу" (Beige Book) - сводки комментариев Федеральной резервной системы (ФРС) об экономическом положении в стране. Согласно документу, цены на товары и услуги в США ускорили рост в августе-сентябре, это объясняется в том числе тем, что компании страны стремились переложить издержки, которые они несут из-за американских импортных пошлин, на потребителей.
https://1prime.ru/20251016/dollar-863579470.html
сша
китай
великобритания
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0c/860593185_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_e51b09d3f6e8fc3bf69da238818ed110.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, торги, сша, китай, великобритания, дональд трамп, скотт бессент, си цзиньпин, ес
Рынок, Торги, США, КИТАЙ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, Дональд Трамп, Скотт Бессент, Си Цзиньпин, ЕС
12:52 16.10.2025
 
Фунт стерлингов дорожает к доллару

Фунт стерлингов дорожает к доллару после публикации статистики из Великобритании

© РИА Новости . Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкМонеты Великобритании
Монеты Великобритании - ПРАЙМ, 1920, 16.10.2025
Монеты Великобритании. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Курс фунта стерлингов к доллару в четверг днем поднимается после публикации сильной промышленной статистики из Великобритании, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 12.30 мск курс фунта стерлингов к доллару рос до 1,3434 доллара за фунт с уровня предыдущего закрытия в 1,3403 доллара.
Курс евро к доллару увеличивался до 1,1654 доллара с 1,1647 доллара за евро на предыдущем закрытии. Курс доллара к иене поднимался до 151,39 иены с уровня прошлого закрытия в 151,07 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,03%, до 98,64 пункта.
Промышленное производство Великобритании в августе выросло на 0,4% к июлю, тогда как аналитики ожидали увеличения только на 0,2%, сообщило ранее в четверг национальное статистическое бюро страны. В годовом выражении показатель снизился на 0,7% при прогнозе уменьшения на 0,6%.
Не оказывает заметного давления на стоимость евро статистика из еврозоны. Согласно официальным данным, профицит внешнеторгового баланса еврозоны в августе упал до 1 миллиарда евро после пересмотренного показателя профицита в 12,7 миллиарда евро в июле, прогноз предполагал профицит в 6,9 миллиарда. В Евросоюзе был зафиксирован дефицит в 5,8 миллиарда евро после профицита в 11,4 миллиарда в июле.
Инвесторы остаются осторожными на фоне сохранения внешнеторговой неопределенности. Президент США Дональд Трамп 10 октября сообщил, что Штаты с 1 ноября или раньше введут пошлину в размере 100% на товары из Китайской Народной Республики сверх того уровня, который Китай платит сейчас, объяснив это "агрессивной позицией" КНР в сфере торговли.
Но позднее министр финансов США Скотт Бессент заявил, что новые пошлины пока могут подождать, чтобы дать возможность лидерам двух стран встретиться и решить все вопросы. Ранее в США подтвердили, что встреча Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина на полях саммита в Южной Корее состоится согласно плану, время ее проведения уже согласовано.
Рынки обратили внимание и на опубликованную в среду "Бежевую книгу" (Beige Book) - сводки комментариев Федеральной резервной системы (ФРС) об экономическом положении в стране. Согласно документу, цены на товары и услуги в США ускорили рост в августе-сентябре, это объясняется в том числе тем, что компании страны стремились переложить издержки, которые они несут из-за американских импортных пошлин, на потребителей.
Доллары США - ПРАЙМ, 1920, 16.10.2025
Доллар дешевеет к евро и иене
08:24
 
РынокТоргиСШАКИТАЙВЕЛИКОБРИТАНИЯДональд ТрампСкотт БессентСи ЦзиньпинЕС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала