https://1prime.ru/20251016/sterling-863586162.html

Фунт стерлингов дорожает к доллару

Фунт стерлингов дорожает к доллару - 16.10.2025, ПРАЙМ

Фунт стерлингов дорожает к доллару

Курс фунта стерлингов к доллару в четверг днем поднимается после публикации сильной промышленной статистики из Великобритании, свидетельствуют данные торгов. | 16.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-16T12:52+0300

2025-10-16T12:52+0300

2025-10-16T12:52+0300

рынок

торги

сша

китай

великобритания

дональд трамп

скотт бессент

си цзиньпин

ес

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0c/860593185_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_06afbf48f66cd87bc0b2f3715cc5de9a.jpg

МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Курс фунта стерлингов к доллару в четверг днем поднимается после публикации сильной промышленной статистики из Великобритании, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 12.30 мск курс фунта стерлингов к доллару рос до 1,3434 доллара за фунт с уровня предыдущего закрытия в 1,3403 доллара. Курс евро к доллару увеличивался до 1,1654 доллара с 1,1647 доллара за евро на предыдущем закрытии. Курс доллара к иене поднимался до 151,39 иены с уровня прошлого закрытия в 151,07 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,03%, до 98,64 пункта. Промышленное производство Великобритании в августе выросло на 0,4% к июлю, тогда как аналитики ожидали увеличения только на 0,2%, сообщило ранее в четверг национальное статистическое бюро страны. В годовом выражении показатель снизился на 0,7% при прогнозе уменьшения на 0,6%. Не оказывает заметного давления на стоимость евро статистика из еврозоны. Согласно официальным данным, профицит внешнеторгового баланса еврозоны в августе упал до 1 миллиарда евро после пересмотренного показателя профицита в 12,7 миллиарда евро в июле, прогноз предполагал профицит в 6,9 миллиарда. В Евросоюзе был зафиксирован дефицит в 5,8 миллиарда евро после профицита в 11,4 миллиарда в июле. Инвесторы остаются осторожными на фоне сохранения внешнеторговой неопределенности. Президент США Дональд Трамп 10 октября сообщил, что Штаты с 1 ноября или раньше введут пошлину в размере 100% на товары из Китайской Народной Республики сверх того уровня, который Китай платит сейчас, объяснив это "агрессивной позицией" КНР в сфере торговли. Но позднее министр финансов США Скотт Бессент заявил, что новые пошлины пока могут подождать, чтобы дать возможность лидерам двух стран встретиться и решить все вопросы. Ранее в США подтвердили, что встреча Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина на полях саммита в Южной Корее состоится согласно плану, время ее проведения уже согласовано. Рынки обратили внимание и на опубликованную в среду "Бежевую книгу" (Beige Book) - сводки комментариев Федеральной резервной системы (ФРС) об экономическом положении в стране. Согласно документу, цены на товары и услуги в США ускорили рост в августе-сентябре, это объясняется в том числе тем, что компании страны стремились переложить издержки, которые они несут из-за американских импортных пошлин, на потребителей.

https://1prime.ru/20251016/dollar-863579470.html

сша

китай

великобритания

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, торги, сша, китай, великобритания, дональд трамп, скотт бессент, си цзиньпин, ес