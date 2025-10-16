Фунт стерлингов дорожает к доллару
Фунт стерлингов дорожает к доллару после публикации статистики из Великобритании
Монеты Великобритании. Архивное фото
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Курс фунта стерлингов к доллару в четверг днем поднимается после публикации сильной промышленной статистики из Великобритании, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 12.30 мск курс фунта стерлингов к доллару рос до 1,3434 доллара за фунт с уровня предыдущего закрытия в 1,3403 доллара.
Курс евро к доллару увеличивался до 1,1654 доллара с 1,1647 доллара за евро на предыдущем закрытии. Курс доллара к иене поднимался до 151,39 иены с уровня прошлого закрытия в 151,07 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,03%, до 98,64 пункта.
Промышленное производство Великобритании в августе выросло на 0,4% к июлю, тогда как аналитики ожидали увеличения только на 0,2%, сообщило ранее в четверг национальное статистическое бюро страны. В годовом выражении показатель снизился на 0,7% при прогнозе уменьшения на 0,6%.
Не оказывает заметного давления на стоимость евро статистика из еврозоны. Согласно официальным данным, профицит внешнеторгового баланса еврозоны в августе упал до 1 миллиарда евро после пересмотренного показателя профицита в 12,7 миллиарда евро в июле, прогноз предполагал профицит в 6,9 миллиарда. В Евросоюзе был зафиксирован дефицит в 5,8 миллиарда евро после профицита в 11,4 миллиарда в июле.
Инвесторы остаются осторожными на фоне сохранения внешнеторговой неопределенности. Президент США Дональд Трамп 10 октября сообщил, что Штаты с 1 ноября или раньше введут пошлину в размере 100% на товары из Китайской Народной Республики сверх того уровня, который Китай платит сейчас, объяснив это "агрессивной позицией" КНР в сфере торговли.
Но позднее министр финансов США Скотт Бессент заявил, что новые пошлины пока могут подождать, чтобы дать возможность лидерам двух стран встретиться и решить все вопросы. Ранее в США подтвердили, что встреча Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина на полях саммита в Южной Корее состоится согласно плану, время ее проведения уже согласовано.
Рынки обратили внимание и на опубликованную в среду "Бежевую книгу" (Beige Book) - сводки комментариев Федеральной резервной системы (ФРС) об экономическом положении в стране. Согласно документу, цены на товары и услуги в США ускорили рост в августе-сентябре, это объясняется в том числе тем, что компании страны стремились переложить издержки, которые они несут из-за американских импортных пошлин, на потребителей.