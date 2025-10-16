https://1prime.ru/20251016/strany-863577153.html

Названы страны, где самый дорогой хлеб

Названы страны, где самый дорогой хлеб - 16.10.2025, ПРАЙМ

Названы страны, где самый дорогой хлеб

Сегодня отмечается всемирный день хлеба: в среднем в мире этот продукт стоит около 138 рублей, дороже всего он в Джибути, дешевле всего - в Алжире, а Россия по... | 16.10.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Сегодня отмечается всемирный день хлеба: в среднем в мире этот продукт стоит около 138 рублей, дороже всего он в Джибути, дешевле всего - в Алжире, а Россия по доступности расположилась в четвертой десятке, выяснило РИА Новости, изучив открытые данные. Средняя стоимость батона белого пшеничного хлеба весом в полкилограмма среди 200 рассмотренных стран и территорий составила, по последним доступным данным, 138,04 рубля. Самый дорогой хлеб стоимостью 748,7 рубля оказался в Джибути, поскольку страна сильно зависит от импорта продовольствия, в том числе пшеницы. В число лидеров по дороговизне хлеба также вошли Бермуды (677,6 рубля), Каймановы острова (499,7), Монако (422,1), Багамы (почти 414 рублей) и Конго (400,2 рубля). Замкнули десятку Центральноафриканская Республика - 357,4 рубля, Исландия - 337,2, Лихтенштейн - 332,3 и ЮАР - 329,9. Дешевле всего батон в Алжире: благодаря субсидиям от государства его стоимость составляет около 13,8 рубля. Следом по доступности хлеба расположились Тунис - 15,4 рубля, Эсватини - 16,2, Афганистан - 19,4 и Ливия - 22,6. В топ-10 по дешевизне хлеба также вошли Чад (28,3 рубля), Узбекистан (31,53), Киргизия (почти 34 рубля), Казахстан (34,8) и Азербайджан (36,4). Россия при этом стала 35-й по доступности батона белого хлеба: по данным Росстата, в сентябре его средняя стоимость составляла 57,1 рубля. Белоруссия расположилась на 42-м месте: там, по данным Белстата, за сентябрь батон белого стоил в среднем 62,8 российского рубля.

