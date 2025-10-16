https://1prime.ru/20251016/tambov-863572314.html
В Тамбове ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов
В Тамбове ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов - 16.10.2025, ПРАЙМ
В Тамбове ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Тамбова, сообщила Росавиация. | 16.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-16T00:27+0300
2025-10-16T00:27+0300
2025-10-16T00:57+0300
бизнес
россия
росавиация
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863572314.jpg?1760565447
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Тамбова, сообщила Росавиация. "Аэропорт Тамбова ("Донское"). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, росавиация
Бизнес, РОССИЯ, Росавиация
В Тамбове ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов
Росавиация: в аэропорту Тамбова ввели временные ограничения на полеты