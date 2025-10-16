https://1prime.ru/20251016/tambov-863572314.html

В Тамбове ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов

2025-10-16T00:27+0300

2025-10-16T00:27+0300

2025-10-16T00:57+0300

росавиация

МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Тамбова, сообщила Росавиация. "Аэропорт Тамбова ("Донское"). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.

2025

бизнес, россия, росавиация