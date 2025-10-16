https://1prime.ru/20251016/tambov-863576642.html

В аэропорту Тамбова сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов

МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняли в аэропорту Тамбова, сообщили в Росавиации. Ранее в Росавиации объявили о введении ограничений в работе аэропорта. "Аэропорт Тамбов ("Донское"). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении ведомства.

