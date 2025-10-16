Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Театр Кадышевой обязался выплатить РАО 183 тысячи рублей - 16.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251016/teatr-863577622.html
Театр Кадышевой обязался выплатить РАО 183 тысячи рублей
Театр Кадышевой обязался выплатить РАО 183 тысячи рублей - 16.10.2025, ПРАЙМ
Театр Кадышевой обязался выплатить РАО 183 тысячи рублей
Гендиректор ООО "Национальный театр народной музыки и песни "Золотое кольцо" народной артистки России Надежды Кадышевой и ее муж Александр Костюк по мировому... | 16.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-16T06:53+0300
2025-10-16T06:53+0300
бизнес
общество
москва
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863577622.jpg?1760586837
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Гендиректор ООО "Национальный театр народной музыки и песни "Золотое кольцо" народной артистки России Надежды Кадышевой и ее муж Александр Костюк по мировому соглашению с Российским авторским обществом обязался выплатить РАО около 183 тысяч рублей, следует из материалов, с которыми ознакомилось РИА Новости. Мировое соглашение арбитражный суд Воронежской области утвердил в деле по иску РАО о взыскании с Костюка более 109 тысяч рублей авторского вознаграждения по лицензионному договору от 17 ноября 2024 года за период с 27 ноября 2024 по 11 апреля 2025 года, более 44 тысяч пени за нарушение сроков выплаты авторского вознаграждения и 27 тысяч рублей штрафа за непредоставление отчетной документации. В другом деле, которое рассматривает арбитражный суд Москвы, РАО просит взыскать 80 тысяч рублей с самого театра "Золотое кольцо". В иске заявлено требование "о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на произведения для последующей выплаты правообладателям". Подробности пока не приводятся. Суд рассматривает исковое заявление РАО в порядке упрощенного производства. Это значит, что решение будет вынесено по представленным сторонами документам, без судебных заседаний. Дискография Кадышевой включает концертные записи, сборники и более 20 студийных альбомов, изданных с ансамблем "Золотое кольцо". Вокал Надежды Кадышевой звучит в кинокартинах "Широка река" (2008), "Судьбы загадочное завтра" (2010). По данным ЕГРЮЛ, в ООО "Национальный театр народной музыки и песни "Золотое кольцо" Кадышевой принадлежит 30%, остальная доля - у ее сына Григория Костюка.
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, общество , москва
Бизнес, Общество , МОСКВА
06:53 16.10.2025
 
Театр Кадышевой обязался выплатить РАО 183 тысячи рублей

«Золотое кольцо» обязалось выплатить РАО 183 тысячи рублей

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Гендиректор ООО "Национальный театр народной музыки и песни "Золотое кольцо" народной артистки России Надежды Кадышевой и ее муж Александр Костюк по мировому соглашению с Российским авторским обществом обязался выплатить РАО около 183 тысяч рублей, следует из материалов, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Мировое соглашение арбитражный суд Воронежской области утвердил в деле по иску РАО о взыскании с Костюка более 109 тысяч рублей авторского вознаграждения по лицензионному договору от 17 ноября 2024 года за период с 27 ноября 2024 по 11 апреля 2025 года, более 44 тысяч пени за нарушение сроков выплаты авторского вознаграждения и 27 тысяч рублей штрафа за непредоставление отчетной документации.
В другом деле, которое рассматривает арбитражный суд Москвы, РАО просит взыскать 80 тысяч рублей с самого театра "Золотое кольцо". В иске заявлено требование "о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на произведения для последующей выплаты правообладателям". Подробности пока не приводятся.
Суд рассматривает исковое заявление РАО в порядке упрощенного производства. Это значит, что решение будет вынесено по представленным сторонами документам, без судебных заседаний.
Дискография Кадышевой включает концертные записи, сборники и более 20 студийных альбомов, изданных с ансамблем "Золотое кольцо". Вокал Надежды Кадышевой звучит в кинокартинах "Широка река" (2008), "Судьбы загадочное завтра" (2010).
По данным ЕГРЮЛ, в ООО "Национальный театр народной музыки и песни "Золотое кольцо" Кадышевой принадлежит 30%, остальная доля - у ее сына Григория Костюка.
 
БизнесОбществоМОСКВА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала