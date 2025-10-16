https://1prime.ru/20251016/teatr-863577622.html
Театр Кадышевой обязался выплатить РАО 183 тысячи рублей
Театр Кадышевой обязался выплатить РАО 183 тысячи рублей
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Гендиректор ООО "Национальный театр народной музыки и песни "Золотое кольцо" народной артистки России Надежды Кадышевой и ее муж Александр Костюк по мировому соглашению с Российским авторским обществом обязался выплатить РАО около 183 тысяч рублей, следует из материалов, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Мировое соглашение арбитражный суд Воронежской области утвердил в деле по иску РАО о взыскании с Костюка более 109 тысяч рублей авторского вознаграждения по лицензионному договору от 17 ноября 2024 года за период с 27 ноября 2024 по 11 апреля 2025 года, более 44 тысяч пени за нарушение сроков выплаты авторского вознаграждения и 27 тысяч рублей штрафа за непредоставление отчетной документации.
В другом деле, которое рассматривает арбитражный суд Москвы, РАО просит взыскать 80 тысяч рублей с самого театра "Золотое кольцо". В иске заявлено требование "о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на произведения для последующей выплаты правообладателям". Подробности пока не приводятся.
Суд рассматривает исковое заявление РАО в порядке упрощенного производства. Это значит, что решение будет вынесено по представленным сторонами документам, без судебных заседаний.
Дискография Кадышевой включает концертные записи, сборники и более 20 студийных альбомов, изданных с ансамблем "Золотое кольцо". Вокал Надежды Кадышевой звучит в кинокартинах "Широка река" (2008), "Судьбы загадочное завтра" (2010).
По данным ЕГРЮЛ, в ООО "Национальный театр народной музыки и песни "Золотое кольцо" Кадышевой принадлежит 30%, остальная доля - у ее сына Григория Костюка.
