ТМК планирует продать "Челябинский завод металлоконструкций"

16.10.2025, ПРАЙМ

Трубная металлургическая компания (ТМК) планирует продать акции АО "Челябинский завод металлоконструкций" (ЧЗМК) за 5,2 миллиарда рублей

МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Трубная металлургическая компания (ТМК) планирует продать акции АО "Челябинский завод металлоконструкций" (ЧЗМК) за 5,2 миллиарда рублей, следует из уведомления о наличии преимущественного права приобретения акций на сайте предприятия. "Акционерное общество "Челябинский завод металлоконструкций" (АО "ЧЗМК") настоящим уведомляет о поступлении 18.08.2025 в адрес общества от … "Трубная металлургическая компания"… извещения о намерении продать все принадлежащие акции, эмитированные АО "ЧЗМК", третьему лицу (Обществу с ограниченной ответственностью "Таймыр Инжиниринг" … цена за пакет акций: 5 200 000 000 рублей", - говорится в сообщении акционерам. Отмечается, что количество отчуждаемых акций составляет 3 274 701 штук. Другие акционеры предприятия вправе воспользоваться преимущественным правом приобретения пакета акций на указанных условиях. "В случае если в срок до 20.10.2025 от акционеров не поступит соответствующих заявлений, ПАО "ТМК" вправе продать указанный пакет акций третьему", - уточняется в сообщении. Согласно годовому отчету предприятия за 2024 год, размер уставного капитала ЧЗМК составляет 33,985 миллиона рублей и разделен на 3 398 520 штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 10 рублей каждая по состоянию на конец прошлого года. ТМК - ведущий в РФ поставщик стальных труб и сопутствующих сервисов для различных секторов экономики. Производит нарезные трубы, включая специальные трубы и трубопроводные системы, и другую продукцию для энергетики, химической промышленности, машиностроения, строительства и других отраслей. В 2022 году ТМК приобрела у "Синары" контрольный пакет акций ЧЗМК в размере 3,25 миллиона.

