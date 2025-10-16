https://1prime.ru/20251016/tmk-863600174.html
ТМК планирует продать "Челябинский завод металлоконструкций"
ТМК планирует продать "Челябинский завод металлоконструкций" - 16.10.2025, ПРАЙМ
ТМК планирует продать "Челябинский завод металлоконструкций"
Трубная металлургическая компания (ТМК) планирует продать акции АО "Челябинский завод металлоконструкций" (ЧЗМК) за 5,2 миллиарда рублей, следует из уведомления | 16.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-16T19:34+0300
2025-10-16T19:34+0300
2025-10-16T19:34+0300
экономика
бизнес
промышленность
рф
"синара"
https://cdnn.1prime.ru/img/84158/39/841583935_0:41:780:480_1920x0_80_0_0_e3cef16964177139655e19a0f378041b.jpg
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Трубная металлургическая компания (ТМК) планирует продать акции АО "Челябинский завод металлоконструкций" (ЧЗМК) за 5,2 миллиарда рублей, следует из уведомления о наличии преимущественного права приобретения акций на сайте предприятия. "Акционерное общество "Челябинский завод металлоконструкций" (АО "ЧЗМК") настоящим уведомляет о поступлении 18.08.2025 в адрес общества от … "Трубная металлургическая компания"… извещения о намерении продать все принадлежащие акции, эмитированные АО "ЧЗМК", третьему лицу (Обществу с ограниченной ответственностью "Таймыр Инжиниринг" … цена за пакет акций: 5 200 000 000 рублей", - говорится в сообщении акционерам. Отмечается, что количество отчуждаемых акций составляет 3 274 701 штук. Другие акционеры предприятия вправе воспользоваться преимущественным правом приобретения пакета акций на указанных условиях. "В случае если в срок до 20.10.2025 от акционеров не поступит соответствующих заявлений, ПАО "ТМК" вправе продать указанный пакет акций третьему", - уточняется в сообщении. Согласно годовому отчету предприятия за 2024 год, размер уставного капитала ЧЗМК составляет 33,985 миллиона рублей и разделен на 3 398 520 штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 10 рублей каждая по состоянию на конец прошлого года. ТМК - ведущий в РФ поставщик стальных труб и сопутствующих сервисов для различных секторов экономики. Производит нарезные трубы, включая специальные трубы и трубопроводные системы, и другую продукцию для энергетики, химической промышленности, машиностроения, строительства и других отраслей. В 2022 году ТМК приобрела у "Синары" контрольный пакет акций ЧЗМК в размере 3,25 миллиона.
https://1prime.ru/20251009/gazprom-863355275.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84158/39/841583935_59:0:699:480_1920x0_80_0_0_7e2d2d70aed0c8c484d71c0b104bb3e3.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, промышленность, рф, "синара"
Экономика, Бизнес, Промышленность, РФ, "Синара"
ТМК планирует продать "Челябинский завод металлоконструкций"
ТМК планирует продать акции Челябинского завода металлоконструкций за 5,2 млрд рублей
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Трубная металлургическая компания (ТМК) планирует продать акции АО "Челябинский завод металлоконструкций" (ЧЗМК) за 5,2 миллиарда рублей, следует из уведомления о наличии преимущественного права приобретения акций на сайте предприятия.
"Акционерное общество "Челябинский завод металлоконструкций" (АО "ЧЗМК") настоящим уведомляет о поступлении 18.08.2025 в адрес общества от … "Трубная металлургическая компания"… извещения о намерении продать все принадлежащие акции, эмитированные АО "ЧЗМК", третьему лицу (Обществу с ограниченной ответственностью "Таймыр Инжиниринг" … цена за пакет акций: 5 200 000 000 рублей", - говорится в сообщении акционерам.
Отмечается, что количество отчуждаемых акций составляет 3 274 701 штук.
Другие акционеры предприятия вправе воспользоваться преимущественным правом приобретения пакета акций на указанных условиях.
"В случае если в срок до 20.10.2025 от акционеров не поступит соответствующих заявлений, ПАО "ТМК" вправе продать указанный пакет акций третьему", - уточняется в сообщении.
Согласно годовому отчету предприятия за 2024 год, размер уставного капитала ЧЗМК составляет 33,985 миллиона рублей и разделен на 3 398 520 штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 10 рублей каждая по состоянию на конец прошлого года.
ТМК - ведущий в РФ
поставщик стальных труб и сопутствующих сервисов для различных секторов экономики. Производит нарезные трубы, включая специальные трубы и трубопроводные системы, и другую продукцию для энергетики, химической промышленности, машиностроения, строительства и других отраслей. В 2022 году ТМК приобрела у "Синары
" контрольный пакет акций ЧЗМК в размере 3,25 миллиона.
ТМК и "Газпром" договорились о научно-техническом сотрудничестве