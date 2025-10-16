https://1prime.ru/20251016/tomahawk-863587561.html

СМИ указали на нехватку пусковых установок для Tomahawk в США

СМИ указали на нехватку пусковых установок для Tomahawk в США - 16.10.2025, ПРАЙМ

СМИ указали на нехватку пусковых установок для Tomahawk в США

США в случае решения о передаче Украине крылатых ракет Tomahawk будут вынуждены снабжать Киев наземными пусковыми установками для них, которых Вашингтону и так... | 16.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-16T13:32+0300

2025-10-16T13:32+0300

2025-10-16T13:32+0300

вооружения

мировая экономика

украина

сша

киев

дональд трамп

владимир путин

сергей лавров

нато

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/04/861761936_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_bb9b468e486024879e80a49d7ad3c2ee.jpg

МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. США в случае решения о передаче Украине крылатых ракет Tomahawk будут вынуждены снабжать Киев наземными пусковыми установками для них, которых Вашингтону и так не хватает, сообщает издание Wall Street Journal. "Пентагон также будет вынужден снабжать украинцев наземными пусковыми установками, которые могут запускать ракеты - Tomahawk обычно запускают с военных кораблей и с подлодок, находящихся в море. Хотя Пентагон и оборонные подрядчики и разрабатывают множество наземных установок, систем не хватает", - говорится в статья издания. Как отмечает Wall Street Journal, ссылаясь на официальных лиц, в распоряжении США находится ограниченное число наземных пусковых установок Typhon, которые можно использовать с ракетами Tomakawk, и они "пользуются широким спросом в рамках американских усилий по противодействию китайским вооруженным силам в Индо-Тихоокеанском регионе". "Крылатые ракеты сами по себе с малой вероятностью изменят ход войны, если Белый дом не готов поставлять их в огромном количестве", - добавляет газета. Президент США Дональд Трамп ранее объявил, что почти принял решение по вопросу возможных поставок крылатых ракет Tomahawk Украине, однако хотел бы понять, как киевский режим намерен их использовать. Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что применение Киевом ракет Tomahawk нанесет ущерб отношениям России и США. Он отмечал, что применять эти ракеты на Украине без прямого участия американских военнослужащих будет невозможно. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://1prime.ru/20251016/rakety-863575927.html

украина

сша

киев

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, украина, сша, киев, дональд трамп, владимир путин, сергей лавров, нато