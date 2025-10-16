СМИ указали на нехватку пусковых установок для Tomahawk в США

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Пуск крылатых ракет Оникс - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Вооружения
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. США в случае решения о передаче Украине крылатых ракет Tomahawk будут вынуждены снабжать Киев наземными пусковыми установками для них, которых Вашингтону и так не хватает, сообщает издание Wall Street Journal. "Пентагон также будет вынужден снабжать украинцев наземными пусковыми установками, которые могут запускать ракеты - Tomahawk обычно запускают с военных кораблей и с подлодок, находящихся в море. Хотя Пентагон и оборонные подрядчики и разрабатывают множество наземных установок, систем не хватает", - говорится в статья издания. Как отмечает Wall Street Journal, ссылаясь на официальных лиц, в распоряжении США находится ограниченное число наземных пусковых установок Typhon, которые можно использовать с ракетами Tomakawk, и они "пользуются широким спросом в рамках американских усилий по противодействию китайским вооруженным силам в Индо-Тихоокеанском регионе". "Крылатые ракеты сами по себе с малой вероятностью изменят ход войны, если Белый дом не готов поставлять их в огромном количестве", - добавляет газета. Президент США Дональд Трамп ранее объявил, что почти принял решение по вопросу возможных поставок крылатых ракет Tomahawk Украине, однако хотел бы понять, как киевский режим намерен их использовать. Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что применение Киевом ракет Tomahawk нанесет ущерб отношениям России и США. Он отмечал, что применять эти ракеты на Украине без прямого участия американских военнослужащих будет невозможно. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
13:32 16.10.2025
 
© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВид на Капитолий в Вашингтоне
Вид на Капитолий в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 16.10.2025
Вид на Капитолий в Вашингтоне. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. США в случае решения о передаче Украине крылатых ракет Tomahawk будут вынуждены снабжать Киев наземными пусковыми установками для них, которых Вашингтону и так не хватает, сообщает издание Wall Street Journal.
"Пентагон также будет вынужден снабжать украинцев наземными пусковыми установками, которые могут запускать ракеты - Tomahawk обычно запускают с военных кораблей и с подлодок, находящихся в море. Хотя Пентагон и оборонные подрядчики и разрабатывают множество наземных установок, систем не хватает", - говорится в статья издания.
Как отмечает Wall Street Journal, ссылаясь на официальных лиц, в распоряжении США находится ограниченное число наземных пусковых установок Typhon, которые можно использовать с ракетами Tomakawk, и они "пользуются широким спросом в рамках американских усилий по противодействию китайским вооруженным силам в Индо-Тихоокеанском регионе".
"Крылатые ракеты сами по себе с малой вероятностью изменят ход войны, если Белый дом не готов поставлять их в огромном количестве", - добавляет газета.
Президент США Дональд Трамп ранее объявил, что почти принял решение по вопросу возможных поставок крылатых ракет Tomahawk Украине, однако хотел бы понять, как киевский режим намерен их использовать. Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что применение Киевом ракет Tomahawk нанесет ущерб отношениям России и США. Он отмечал, что применять эти ракеты на Украине без прямого участия американских военнослужащих будет невозможно.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Москва - ПРАЙМ, 1920, 16.10.2025
В Британии выступили с предупреждением об ударах Tomahawk по Москве
