"Как у Путина": в Европе раскрыли, в чем Трамп хочет догнать Россию
"Как у Путина": в Европе раскрыли, в чем Трамп хочет догнать Россию
"Как у Путина": в Европе раскрыли, в чем Трамп хочет догнать Россию - 16.10.2025, ПРАЙМ
"Как у Путина": в Европе раскрыли, в чем Трамп хочет догнать Россию
Президент США Дональд Трамп стремится, чтобы американский флот обладал таким же количеством ледоколов, как и российский, и рассматривает возможность их... | 16.10.2025, ПРАЙМ
сша, финляндия, запад, россия, дональд трамп, владимир путин
США, ФИНЛЯНДИЯ, ЗАПАД, РОССИЯ, Дональд Трамп, Владимир Путин
15:21 16.10.2025 (обновлено: 15:52 16.10.2025)
 
"Как у Путина": в Европе раскрыли, в чем Трамп хочет догнать Россию

Yle: Трамп хочет, чтобы у США было столько же ледоколов, сколько есть у России

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкДональд Трамп
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 16.10.2025
Дональд Трамп. Архивное фото
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп стремится, чтобы американский флот обладал таким же количеством ледоколов, как и российский, и рассматривает возможность их приобретения у Финляндии, сообщает финское издание Yle.
"Трамп хочет, чтобы у него было столько же ледоколов, сколько есть у Путина. Он также хочет продемонстрировать, что США и Финляндия являются союзниками и поддерживают хорошие отношения", — пояснила в интервью изданию историк технологий Саара Матала из Технологического университета Чалмерса в Гетеборге.
Как подчёркивает издание, стремление США догнать Россию по числу ледоколов является лишь внешней стороной сложных исторических процессов, где строительство судов играет важную роль в международной политике.
Сообщается, что Финляндия предлагала продать ледоколы США ещё в эпоху Холодной войны, но тогда сделка не была заключена. К этой идее вернулись, когда Трамп снова стал президентом США.
На встрече с премьер-министром Финляндии Александром Стуббом 9 октября Дональд Трамп заявил, что Вашингтон намерен приобрести ледоколы у Хельсинки. Американский лидер добавил, что в рамках данного соглашения планируется построить 11 ледоколов. Стубб, в свою очередь, отметил, что первый ледокол будет передан США в 2028 году.
Ранее Владимир Путин заявлял, что ни одна страна в мире не обладает таким атомным ледокольным флотом, как Россия.
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
