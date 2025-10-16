https://1prime.ru/20251016/tramp-863592060.html
"Как у Путина": в Европе раскрыли, в чем Трамп хочет догнать Россию
МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп стремится, чтобы американский флот обладал таким же количеством ледоколов, как и российский, и рассматривает возможность их приобретения у Финляндии, сообщает финское издание Yle. "Трамп хочет, чтобы у него было столько же ледоколов, сколько есть у Путина. Он также хочет продемонстрировать, что США и Финляндия являются союзниками и поддерживают хорошие отношения", — пояснила в интервью изданию историк технологий Саара Матала из Технологического университета Чалмерса в Гетеборге. Как подчёркивает издание, стремление США догнать Россию по числу ледоколов является лишь внешней стороной сложных исторических процессов, где строительство судов играет важную роль в международной политике. Сообщается, что Финляндия предлагала продать ледоколы США ещё в эпоху Холодной войны, но тогда сделка не была заключена. К этой идее вернулись, когда Трамп снова стал президентом США. На встрече с премьер-министром Финляндии Александром Стуббом 9 октября Дональд Трамп заявил, что Вашингтон намерен приобрести ледоколы у Хельсинки. Американский лидер добавил, что в рамках данного соглашения планируется построить 11 ледоколов. Стубб, в свою очередь, отметил, что первый ледокол будет передан США в 2028 году. Ранее Владимир Путин заявлял, что ни одна страна в мире не обладает таким атомным ледокольным флотом, как Россия.
МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп стремится, чтобы американский флот обладал таким же количеством ледоколов, как и российский, и рассматривает возможность их приобретения у Финляндии, сообщает финское издание Yle.
"Трамп
хочет, чтобы у него было столько же ледоколов, сколько есть у Путина
. Он также хочет продемонстрировать, что США
и Финляндия
являются союзниками и поддерживают хорошие отношения", — пояснила в интервью изданию историк технологий Саара Матала из Технологического университета Чалмерса в Гетеборге.
Как подчёркивает издание, стремление США догнать Россию по числу ледоколов является лишь внешней стороной сложных исторических процессов, где строительство судов играет важную роль в международной политике.
Сообщается, что Финляндия предлагала продать ледоколы США ещё в эпоху Холодной войны, но тогда сделка не была заключена. К этой идее вернулись, когда Трамп снова стал президентом США.
На встрече с премьер-министром Финляндии Александром Стуббом
9 октября Дональд Трамп заявил, что Вашингтон
намерен приобрести ледоколы у Хельсинки
. Американский лидер добавил, что в рамках данного соглашения планируется построить 11 ледоколов. Стубб, в свою очередь, отметил, что первый ледокол будет передан США в 2028 году.
Ранее Владимир Путин заявлял, что ни одна страна в мире не обладает таким атомным ледокольным флотом, как Россия.
