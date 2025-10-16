https://1prime.ru/20251016/tramp-863604587.html
Трамп заявил, что обсудил с Путиным перспективы торговли
ВАШИНГТОН, 16 окт - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что большая часть его разговора с лидером РФ Владимиром Путиным была посвящена перспективам торговли между США и РФ после окончания конфликта на Украине. "Мы также провели много времени, говоря о торговле между Россией и Соединенными Штатами, когда война на Украине закончится", - написал Трамп в соцсети Truth Social.
