Морской пассажирский транспорт в Севастополе возобновил работу
Морской пассажирский транспорт в Севастополе возобновил движение после приостановки работы, сообщил городской департамент транспорта. | 16.10.2025
2025-10-16T07:51+0300
2025-10-16T07:51+0300
2025-10-16T07:51+0300
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт - ПРАЙМ. Морской пассажирский транспорт в Севастополе возобновил движение после приостановки работы, сообщил городской департамент транспорта.
Работа катеров и паромов была приостановлена утром в четверг
"Рейд открыт. Морской пассажирский транспорт возобновляет работу", - говорится в сообщении.
