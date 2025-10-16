https://1prime.ru/20251016/transport-863578881.html

Морской пассажирский транспорт в Севастополе возобновил работу

Морской пассажирский транспорт в Севастополе возобновил работу - 16.10.2025, ПРАЙМ

Морской пассажирский транспорт в Севастополе возобновил работу

Морской пассажирский транспорт в Севастополе возобновил движение после приостановки работы, сообщил городской департамент транспорта. | 16.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-16T07:51+0300

2025-10-16T07:51+0300

2025-10-16T07:51+0300

бизнес

экономика

россия

севастополь

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863578881.jpg?1760590281

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт - ПРАЙМ. Морской пассажирский транспорт в Севастополе возобновил движение после приостановки работы, сообщил городской департамент транспорта. Работа катеров и паромов была приостановлена утром в четверг "Рейд открыт. Морской пассажирский транспорт возобновляет работу", - говорится в сообщении.

севастополь

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, севастополь