СМИ рассказали о тревоге в ЕС из-за встречей Трампа с Зеленским

16.10.2025, ПРАЙМ

Европейские чиновники обеспокоены тем, что президент США Дональд Трамп может вновь пересмотреть свою позицию по отношению к конфликту на Украине после встречи с

МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. Европейские чиновники обеспокоены тем, что президент США Дональд Трамп может вновь пересмотреть свою позицию по отношению к конфликту на Украине после встречи с Владимиром Зеленским в Белом доме, пишет издание The Washington Post."Некоторые европейские дипломаты говорят, что разворот в политике администрации Трампа по Украине назревал уже несколько месяцев , однако они по-прежнему осторожны, чтобы не предвосхищать решение президента, который и раньше менял свою позицию по этому конфликту", — говорится в материале.Дональд Трамп ранее подтвердил свои планы на встречу с Зеленским в Белом доме 17 октября. Зеленский, в свою очередь, выразил надежду, что сможет снова обсудить с американским лидером возможность получения дальнобойного оружия.На прошлой неделе Трамп заявил, что практически принял решение по поводу поставок американских крылатых ракет Украине, но хочет понять, как Киев намерен их использовать.Владимир Путин назвал обсуждение этого вопроса "понтажом" и подчеркнул, что Россия ответит укреплением своей системы ПВО. Президент также отметил, что поставки Tomahawk Украине нанесут ущерб российско-американским отношениям, и добавил, что использование этих ракет невозможно без непосредственного участия американских военных.

