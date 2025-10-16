Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЦБ перед заседанием по ключевой ставке обращает внимание на инфляцию
ЦБ перед заседанием по ключевой ставке обращает внимание на инфляцию
2025-10-16T03:52+0300
2025-10-16T03:52+0300
банки
финансы
экономика
рф
банк россия
банк россии
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Банк России перед заседанием совета директоров по ключевой ставке обращает внимание на инфляцию и инфляционные ожидания, а также на темпы кредитования, состояние рынка труда и экономики РФ в целом, рассказала в интервью РИА Новости директор департамента финансовой стабильности ЦБ РФ Елизавета Данилова. "Я думаю, мы все смотрим на инфляцию и инфляционные ожидания в первую очередь. Но также учитываем и многие другие факторы, в том числе темпы кредитования, состояние рынка труда и нашей экономики в целом, а также внешние условия", - сказала она. Также Данилова добавила, что в последние годы департамент финансовой стабильности "обязательно готовит свои материалы для заседаний по ставке". Сейчас они сконцентрированы на кредитных рисках для экономики, потому что в условиях высоких ставок особенно важно следить за финансовым самочувствием компаний. "Мы анализируем состояние отдельных отраслей экономики и особенно внимательно отслеживаем финансовое положение 90 крупнейших компаний, построили по ним финансовые модели. Плюс много общаемся с банками, которые, конечно, хорошо знают своих заемщиков, поэтому мы дополняем нашу оценку их видением по кредитному портфелю в целом. С этими данными мы выходим на совет директоров, чтобы при принятии решений по ставке коллеги имели более детальное понимание текущих тенденций на уровне отдельных компаний", - подытожила она. Банк России по итогам заседания совета директоров 12 сентября ожидаемо снизил ключевую ставку - третий раз подряд, но лишь на 1 процентный пункт, до 17% годовых. Также регулятор сохранил нейтральный сигнал и не указал ожидаемую направленность своих шагов. Ближайшее заседание совета директоров регулятора по ключевой ставке запланировано на 24 октября. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru
банки, финансы, рф, банк россия, банк россии
Банки, Финансы, Экономика, РФ, банк Россия, Банк России
03:52 16.10.2025
 
ЦБ перед заседанием по ключевой ставке обращает внимание на инфляцию

МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Банк России перед заседанием совета директоров по ключевой ставке обращает внимание на инфляцию и инфляционные ожидания, а также на темпы кредитования, состояние рынка труда и экономики РФ в целом, рассказала в интервью РИА Новости директор департамента финансовой стабильности ЦБ РФ Елизавета Данилова.
"Я думаю, мы все смотрим на инфляцию и инфляционные ожидания в первую очередь. Но также учитываем и многие другие факторы, в том числе темпы кредитования, состояние рынка труда и нашей экономики в целом, а также внешние условия", - сказала она.
Также Данилова добавила, что в последние годы департамент финансовой стабильности "обязательно готовит свои материалы для заседаний по ставке". Сейчас они сконцентрированы на кредитных рисках для экономики, потому что в условиях высоких ставок особенно важно следить за финансовым самочувствием компаний.
"Мы анализируем состояние отдельных отраслей экономики и особенно внимательно отслеживаем финансовое положение 90 крупнейших компаний, построили по ним финансовые модели. Плюс много общаемся с банками, которые, конечно, хорошо знают своих заемщиков, поэтому мы дополняем нашу оценку их видением по кредитному портфелю в целом. С этими данными мы выходим на совет директоров, чтобы при принятии решений по ставке коллеги имели более детальное понимание текущих тенденций на уровне отдельных компаний", - подытожила она.
Банк России по итогам заседания совета директоров 12 сентября ожидаемо снизил ключевую ставку - третий раз подряд, но лишь на 1 процентный пункт, до 17% годовых. Также регулятор сохранил нейтральный сигнал и не указал ожидаемую направленность своих шагов. Ближайшее заседание совета директоров регулятора по ключевой ставке запланировано на 24 октября.
