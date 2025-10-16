ЦБ перед заседанием по ключевой ставке обращает внимание на инфляцию

https://1prime.ru/20251016/tsb-863574273.html
2025-10-16T03:52+0300
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Банк России перед заседанием совета директоров по ключевой ставке обращает внимание на инфляцию и инфляционные ожидания, а также на темпы кредитования, состояние рынка труда и экономики РФ в целом, рассказала в интервью РИА Новости директор департамента финансовой стабильности ЦБ РФ Елизавета Данилова.
"Я думаю, мы все смотрим на инфляцию и инфляционные ожидания в первую очередь. Но также учитываем и многие другие факторы, в том числе темпы кредитования, состояние рынка труда и нашей экономики в целом, а также внешние условия", - сказала она.
Также Данилова добавила, что в последние годы департамент финансовой стабильности "обязательно готовит свои материалы для заседаний по ставке". Сейчас они сконцентрированы на кредитных рисках для экономики, потому что в условиях высоких ставок особенно важно следить за финансовым самочувствием компаний.
"Мы анализируем состояние отдельных отраслей экономики и особенно внимательно отслеживаем финансовое положение 90 крупнейших компаний, построили по ним финансовые модели. Плюс много общаемся с банками, которые, конечно, хорошо знают своих заемщиков, поэтому мы дополняем нашу оценку их видением по кредитному портфелю в целом. С этими данными мы выходим на совет директоров, чтобы при принятии решений по ставке коллеги имели более детальное понимание текущих тенденций на уровне отдельных компаний", - подытожила она.
Банк России по итогам заседания совета директоров 12 сентября ожидаемо снизил ключевую ставку - третий раз подряд, но лишь на 1 процентный пункт, до 17% годовых. Также регулятор сохранил нейтральный сигнал и не указал ожидаемую направленность своих шагов. Ближайшее заседание совета директоров регулятора по ключевой ставке запланировано на 24 октября.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru
