В ЦБ рассказали об оценке рисков в ипотеке

МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Банк России при оценке рисков в ипотеке обращает внимание на долю кредитов, выданных гражданам с высокой долговой нагрузкой, а также на кредиты с первоначальным взносом меньше 20% и изменение портрета ипотечного заемщика, рассказала в интервью РИА Новости директор департамента финансовой стабильности ЦБ РФ Елизавета Данилова. "Один из основных показателей риска – это доля кредитов, выданных гражданам с высокой долговой нагрузкой. В последнее время благодаря нашим мерам банки стали более консервативно оценивать кредитоспособность заемщиков", - сказала она. Данилова отметила, что на пике прошлогодних ажиотажных выдач доля кредитов заемщикам, которые более 80% доходов тратят на погашение долгов, была 47%, сейчас - всего 6%. "Также мы отслеживаем долю кредитов с первоначальным взносом меньше 20%. На пике, который пришелся на конец 2022 года, она составляла 54%, сейчас всего 5%. То есть качество выдаваемых кредитов повысилось, соответственно шансы такой ипотеки выйти в просрочку гораздо ниже", - добавила она. Директор департамента также сказала, что ЦБ очень внимательно следит за изменением портрета ипотечного заемщика. "Например, сейчас мы фиксируем, что у людей стало больше кредитов, помимо ипотеки. Если пять лет назад у ипотечного заемщика, как правило, не было других кредитов, то теперь в среднем есть еще один кредит", - подытожила она.
