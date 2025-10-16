Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В ЦБ рассказали об оценке рисков в ипотеке
банки
финансы
недвижимость
рф
банки, финансы, недвижимость, рф
Банки, Финансы, Недвижимость, РФ
14:07 16.10.2025
 
В ЦБ рассказали об оценке рисков в ипотеке

В ЦБ перечислил факторы для оценки рисков в ипотеке

© РИА Новости . Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка РФ
Здание Центрального банка РФ. Архивное фото
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Банк России при оценке рисков в ипотеке обращает внимание на долю кредитов, выданных гражданам с высокой долговой нагрузкой, а также на кредиты с первоначальным взносом меньше 20% и изменение портрета ипотечного заемщика, рассказала в интервью РИА Новости директор департамента финансовой стабильности ЦБ РФ Елизавета Данилова.
"Один из основных показателей риска – это доля кредитов, выданных гражданам с высокой долговой нагрузкой. В последнее время благодаря нашим мерам банки стали более консервативно оценивать кредитоспособность заемщиков", - сказала она.
Данилова отметила, что на пике прошлогодних ажиотажных выдач доля кредитов заемщикам, которые более 80% доходов тратят на погашение долгов, была 47%, сейчас - всего 6%.
"Также мы отслеживаем долю кредитов с первоначальным взносом меньше 20%. На пике, который пришелся на конец 2022 года, она составляла 54%, сейчас всего 5%. То есть качество выдаваемых кредитов повысилось, соответственно шансы такой ипотеки выйти в просрочку гораздо ниже", - добавила она.
Директор департамента также сказала, что ЦБ очень внимательно следит за изменением портрета ипотечного заемщика.
"Например, сейчас мы фиксируем, что у людей стало больше кредитов, помимо ипотеки. Если пять лет назад у ипотечного заемщика, как правило, не было других кредитов, то теперь в среднем есть еще один кредит", - подытожила она.
Ключи - ПРАЙМ, 1920, 15.10.2025
Аналитик допустила снижение ставки по семейной ипотеке
Вчера, 17:44
 
БанкиФинансыНедвижимостьРФ
 
 
