Цена на золото вновь побила исторические рекорды

Актуализированы котировки (во втором и третьем абзацах), добавлены факторы роста далее. МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Биржевая цена на золото продолжает обновлять исторические рекорды, второй день подряд, в четверг утром превысив уже 4 250 долларов за тройскую унцию, также очередного максимума достигла стоимость серебра, следует из данных торгов. По состоянию на 7.28 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растёт на 1,19% относительно предыдущего закрытия - на 49,96 доллара, до 4 251,56 доллара за тройскую унцию, а ранее в ходе торгов котировки достигали рекордных 4 254,8 доллара за унцию. Декабрьский фьючерс на серебро в то же время дорожает на 2,01% - до 52,41 доллара за унцию, ранее в ходе торгов также достигнув рекордного значения - 52,865 доллара. В среду была опубликована "Бежевая книга" (Beige Book) - сводки комментариев Федеральной резервной системы (ФРС) об экономическом положении в стране. Согласно документу, цены на товары и услуги в США ускорили рост в августе-сентябре, это объясняется в том числе тем, что компании страны стремились переложить издержки, которые они несут из-за американских импортных пошлин, на потребителей. "Комментарии Федеральной резервной системы США, в которых подчеркивается большая вероятность будущего снижения учетной ставки - это позитивный фактор, в то время как и президент США Дональд Трамп, заявивший о торговой войне, очевидно дает сильный импульс росту котировок золота", - цитирует агентство Рейтер рыночного аналитика Capital.com Inc. Кайла Родду (Kyle Rodda). Трамп заявил в среду, что с Китаем идет торговая война. А в прошлую пятницу он объявил, что США с 1 ноября или раньше введут пошлину в размере 100% на товары из Китая сверх текущего уровня объяснив это китайской "агрессивной позицией" в сфере торговли. Позднее министр финансов США Скотт Бессент заявил, что новые пошлины пока могут подождать, чтобы дать возможность лидерам двух стран встретиться и решить все вопросы.

