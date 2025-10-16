https://1prime.ru/20251016/uchenye-863577978.html

Ученые предупредили о наступающей на Земле катастрофе

Ученые предупредили о наступающей на Земле катастрофе - 16.10.2025, ПРАЙМ

Ученые предупредили о наступающей на Земле катастрофе

Как показали результаты исследования ученых из канадского Университета Макгилла, продолжающиеся выбросы парниковых газов могут стать причиной разрушительных... | 16.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-16T07:16+0300

2025-10-16T07:16+0300

2025-10-16T07:16+0300

африка

https://cdnn.1prime.ru/img/83872/10/838721006_0:46:2885:1669_1920x0_80_0_0_e84d5aef92584ebb089bcce07fde9df5.jpg

МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. Как показали результаты исследования ученых из канадского Университета Макгилла, продолжающиеся выбросы парниковых газов могут стать причиной разрушительных последствий для прибрежных городов по всему миру из-за повышения уровня моря. "Ожидается, что уровень моря в будущем поднимется, что приведет к прогрессирующему затоплению прибрежных городов", — говорится в материале. Исследователи отметили, что к числу регионов, наиболее подверженных затоплению, относятся прибрежные города в Африке, Юго-Восточной Азии, а также в Южной и Центральной Америке. Их анализ показывает, что из 840 миллионов зданий на исследованных территориях, при повышении уровня моря на 20 метров к 2100 году, окажутся под угрозой 136 миллионов. Эти сооружения часто расположены в плотно заселенных низменных зонах, что также ставит под угрозу порты, инфраструктуру и объекты культурного наследия. "Изменение климата и повышение уровня моря затронут каждого из нас, независимо от того, живем ли мы у океана или нет", — подчеркнул профессор Университета Эрик Гэлбрейт. Авторы исследования утверждают, что их расчеты могут стать ценным источником информации для архитекторов, планировщиков и застройщиков, позволяя им учитывать эти данные для снижения возможных потерь в будущем.

африка

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

африка