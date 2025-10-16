Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Ученые предупредили о наступающей на Земле катастрофе - 16.10.2025
Ученые предупредили о наступающей на Земле катастрофе
07:16 16.10.2025
 
Ученые предупредили о наступающей на Земле катастрофе

McGill University: повышение уровня моря приведет к затоплению прибрежных городов

МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. Как показали результаты исследования ученых из канадского Университета Макгилла, продолжающиеся выбросы парниковых газов могут стать причиной разрушительных последствий для прибрежных городов по всему миру из-за повышения уровня моря.
"Ожидается, что уровень моря в будущем поднимется, что приведет к прогрессирующему затоплению прибрежных городов", — говорится в материале.
Исследователи отметили, что к числу регионов, наиболее подверженных затоплению, относятся прибрежные города в Африке, Юго-Восточной Азии, а также в Южной и Центральной Америке. Их анализ показывает, что из 840 миллионов зданий на исследованных территориях, при повышении уровня моря на 20 метров к 2100 году, окажутся под угрозой 136 миллионов. Эти сооружения часто расположены в плотно заселенных низменных зонах, что также ставит под угрозу порты, инфраструктуру и объекты культурного наследия.
"Изменение климата и повышение уровня моря затронут каждого из нас, независимо от того, живем ли мы у океана или нет", — подчеркнул профессор Университета Эрик Гэлбрейт.
Авторы исследования утверждают, что их расчеты могут стать ценным источником информации для архитекторов, планировщиков и застройщиков, позволяя им учитывать эти данные для снижения возможных потерь в будущем.
 
