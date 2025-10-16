Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Петербургская биржа впервые провела сделку по реализации иркутского угля - 16.10.2025, ПРАЙМ
Петербургская биржа впервые провела сделку по реализации иркутского угля
2025-10-16T20:31+0300
2025-10-16T20:31+0300
экономика
россия
иркутская область
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Петербургская биржа впервые провела сделку по реализации угля, добытого в Иркутском угольном бассейне, что стало важным этапом в развитии биржевой торговли энергетическими ресурсами из Восточной Сибири, сообщила торговая площадка. "15 октября 2025 года на Петербургской бирже состоялась первая сделка по реализации угля, добытого в Иркутском угольном бассейне. Этот этап стал важным шагом в развитии биржевой торговли энергетическими ресурсами из Восточной Сибири", - говорится в сообщении. В продажу был выставлен бурый уголь марки 3Б с низшей теплотой сгорания 4500 килокалорий на килограмм, добытый на Курятском месторождении, расположенном в Нижнеудинском районе Иркутской области. Спрос на продукцию был размещен в секции "Энергоносители" с 15 августа 2025 года. Сделка заключена на условиях поставки железнодорожным транспортом до станции "Амурская" Дальневосточной железной дороги. Объем поставки составил 4970 тонн (71 вагон, полный железнодорожный состав), протяженность маршрута - 3365 километров. Организованные биржевые торги продемонстрировали эффективность механизма прозрачной реализации угольной продукции, обеспечивающего высокую готовность к работе с новыми угледобывающими регионами. "Биржа постоянно работает над развитием биржевого рынка угля, прорабатывает с участниками рынка новые условия поставки, заводит новые торговые инструменты... Появление на биржевых торгах угля с ранее не представленных месторождений мы расцениваем как высокую оценку нашей работы по развитию рынка", - прокомментировал управляющий директор биржи Игорь Чернышев. "Суммарные запасы угля Курятского месторождения категорий А+В+С1 составляют более 5 миллионов тонн, что позволяет не только обеспечивать потребность в угле населенных пунктов Нижнеудинского района, но и реализовывать уголь в другие регионы Российской Федерации. Организованные биржевые торги являются удобным и надежным инструментом для этого", - добавил директор по региональной политике Сибирского федерального округа Петербургской биржи Станислав Мороз. Сделка подтвердила потенциал Иркутского угольного бассейна и открыла дополнительные возможности для его интеграции в федеральную систему энергоснабжения, указывается в сообщении.
иркутская область
россия, иркутская область
Экономика, РОССИЯ, Иркутская область
20:31 16.10.2025
 
Петербургская биржа впервые провела сделку по реализации иркутского угля

Петербургская биржа впервые провела сделку по продаже угля из Иркутского бассейна

Товарные поезда с углем
Товарные поезда с углем. Архивное фото
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Петербургская биржа впервые провела сделку по реализации угля, добытого в Иркутском угольном бассейне, что стало важным этапом в развитии биржевой торговли энергетическими ресурсами из Восточной Сибири, сообщила торговая площадка.
"15 октября 2025 года на Петербургской бирже состоялась первая сделка по реализации угля, добытого в Иркутском угольном бассейне. Этот этап стал важным шагом в развитии биржевой торговли энергетическими ресурсами из Восточной Сибири", - говорится в сообщении.
В продажу был выставлен бурый уголь марки 3Б с низшей теплотой сгорания 4500 килокалорий на килограмм, добытый на Курятском месторождении, расположенном в Нижнеудинском районе Иркутской области. Спрос на продукцию был размещен в секции "Энергоносители" с 15 августа 2025 года.
Сделка заключена на условиях поставки железнодорожным транспортом до станции "Амурская" Дальневосточной железной дороги. Объем поставки составил 4970 тонн (71 вагон, полный железнодорожный состав), протяженность маршрута - 3365 километров.
Организованные биржевые торги продемонстрировали эффективность механизма прозрачной реализации угольной продукции, обеспечивающего высокую готовность к работе с новыми угледобывающими регионами.
"Биржа постоянно работает над развитием биржевого рынка угля, прорабатывает с участниками рынка новые условия поставки, заводит новые торговые инструменты... Появление на биржевых торгах угля с ранее не представленных месторождений мы расцениваем как высокую оценку нашей работы по развитию рынка", - прокомментировал управляющий директор биржи Игорь Чернышев.
"Суммарные запасы угля Курятского месторождения категорий А+В+С1 составляют более 5 миллионов тонн, что позволяет не только обеспечивать потребность в угле населенных пунктов Нижнеудинского района, но и реализовывать уголь в другие регионы Российской Федерации. Организованные биржевые торги являются удобным и надежным инструментом для этого", - добавил директор по региональной политике Сибирского федерального округа Петербургской биржи Станислав Мороз.
Сделка подтвердила потенциал Иркутского угольного бассейна и открыла дополнительные возможности для его интеграции в федеральную систему энергоснабжения, указывается в сообщении.
Азия наращивает потребление угля, заявил Путин
