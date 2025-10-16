https://1prime.ru/20251016/ukraina-863573583.html
На Западе раскрыли, как Трамп разозлил украинцев перед встречей с Зеленским
На Западе раскрыли, как Трамп разозлил украинцев перед встречей с Зеленским
МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. Украинцы сомневаются в успехе предстоящей встречи между Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом, поскольку утратили доверие к американскому руководителю, который часто меняет свою позицию, сообщает немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung. "Многие украинцы утратили веру в Соединенные Штаты при Трампе, особенно военнослужащие (ВСУ. — Прим. Ред.). <…> Они мало доверяют стране, президент которой не придерживается четкой и надежной линии", — говорится в статье. Автор отмечает, что даже недавние заявления Трампа о разочаровании в президенте России Владимире Путине и о возможной передаче Киеву крылатых ракет Tomahawk не изменяют ситуацию и лишь подтверждают нестабильность американского президента."Последние слова Трампа, его громкое разочарование в Путине и объявление о дальнейшей военной поддержке Киеву также ничего не меняют", — акцентируется в публикации. Трамп подтвердил, что на 17 октября запланирована его встреча с Зеленским в Белом доме. На прошлой неделе американский президент заявил, что практически готов принять решение о возможной передаче крылатых ракет Tomahawk Украине, но хочет понять, каким образом они будут использоваться Киевом. Российский президент Владимир Путин отметил, что использование этих ракет Киевом нанесет ущерб отношениям между Москвой и Вашингтоном. Однако Россия готова к ответным действиям в случае агрессии: российские системы ПВО сумели адаптироваться к ATACMS и смогут справиться и с этим вооружением.
