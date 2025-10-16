Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Западе раскрыли, как Трамп разозлил украинцев перед встречей с Зеленским
Украинцы сомневаются в успехе предстоящей встречи между Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом, поскольку утратили доверие к американскому...
МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. Украинцы сомневаются в успехе предстоящей встречи между Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом, поскольку утратили доверие к американскому руководителю, который часто меняет свою позицию, сообщает немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung. "Многие украинцы утратили веру в Соединенные Штаты при Трампе, особенно военнослужащие (ВСУ. — Прим. Ред.). &lt;…&gt; Они мало доверяют стране, президент которой не придерживается четкой и надежной линии", — говорится в статье. Автор отмечает, что даже недавние заявления Трампа о разочаровании в президенте России Владимире Путине и о возможной передаче Киеву крылатых ракет Tomahawk не изменяют ситуацию и лишь подтверждают нестабильность американского президента."Последние слова Трампа, его громкое разочарование в Путине и объявление о дальнейшей военной поддержке Киеву также ничего не меняют", — акцентируется в публикации. Трамп подтвердил, что на 17 октября запланирована его встреча с Зеленским в Белом доме. На прошлой неделе американский президент заявил, что практически готов принять решение о возможной передаче крылатых ракет Tomahawk Украине, но хочет понять, каким образом они будут использоваться Киевом. Российский президент Владимир Путин отметил, что использование этих ракет Киевом нанесет ущерб отношениям между Москвой и Вашингтоном. Однако Россия готова к ответным действиям в случае агрессии: российские системы ПВО сумели адаптироваться к ATACMS и смогут справиться и с этим вооружением.
03:32 16.10.2025
 
На Западе раскрыли, как Трамп разозлил украинцев перед встречей с Зеленским

FAZ: украинцы потеряли веру в Трампа из-за переменчивости его позиции

© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson Владимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 16.10.2025
Владимир Зеленский. Архивное фото
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. Украинцы сомневаются в успехе предстоящей встречи между Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом, поскольку утратили доверие к американскому руководителю, который часто меняет свою позицию, сообщает немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.
"Многие украинцы утратили веру в Соединенные Штаты при Трампе, особенно военнослужащие (ВСУ. — Прим. Ред.). <…> Они мало доверяют стране, президент которой не придерживается четкой и надежной линии", — говорится в статье.
Автор отмечает, что даже недавние заявления Трампа о разочаровании в президенте России Владимире Путине и о возможной передаче Киеву крылатых ракет Tomahawk не изменяют ситуацию и лишь подтверждают нестабильность американского президента.
"Последние слова Трампа, его громкое разочарование в Путине и объявление о дальнейшей военной поддержке Киеву также ничего не меняют", — акцентируется в публикации.
Трамп подтвердил, что на 17 октября запланирована его встреча с Зеленским в Белом доме. На прошлой неделе американский президент заявил, что практически готов принять решение о возможной передаче крылатых ракет Tomahawk Украине, но хочет понять, каким образом они будут использоваться Киевом.
Российский президент Владимир Путин отметил, что использование этих ракет Киевом нанесет ущерб отношениям между Москвой и Вашингтоном. Однако Россия готова к ответным действиям в случае агрессии: российские системы ПВО сумели адаптироваться к ATACMS и смогут справиться и с этим вооружением.
Мировая экономика Общество Киев США УКРАИНА Владимир Путин Дональд Трамп Владимир Зеленский ВСУ
 
 
