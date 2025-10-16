https://1prime.ru/20251016/ukraina-863574724.html

Журналист удивился наглой выходке Шмыгаля в Брюсселе

Журналист удивился наглой выходке Шмыгаля в Брюсселе - 16.10.2025, ПРАЙМ

Журналист удивился наглой выходке Шмыгаля в Брюсселе

Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X заявил, что украинские власти потеряли всякое чувство меры, требуя все больше помощи от стран НАТО. "Киев теперь... | 16.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-16T04:12+0300

2025-10-16T04:12+0300

2025-10-16T04:12+0300

украина

сша

брюссель

марк рютте

сергей лавров

нато

мид

https://cdnn.1prime.ru/img/83737/18/837371857_7:0:2523:1415_1920x0_80_0_0_170ccc9e77c9f04a8ac9812120392407.jpg

МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X заявил, что украинские власти потеряли всякое чувство меры, требуя все больше помощи от стран НАТО. "Киев теперь ожидает, что НАТО покроет половину его оборонного бюджета, который составляет 120 миллиардов долларов <…> Они действительно потеряли всякий стыд", — написал он.На вчерашней пресс-конференции министров обороны стран НАТО в Брюсселе, Шмыгаль призвал каждого партнера Украины выделить не менее 0,25% их ВВП для нужд вооруженных сил Украины. В начале августа Шмыгаль сообщил, что США и НАТО запускают новую программу поддержки Украины через инициативу Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), которая предполагает ускоренные поставки вооружений через добровольные вклады стран альянса. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте 2 сентября заявил, что страны НАТО уже приобрели у США летальное и оборонное вооружение для Украины на 2 миллиарда долларов в рамках этой инициативы. Россия считает, что поставки оружия Украине осложняют урегулирование конфликта, напрямую вовлекают страны НАТО в противостояние и представляют собой рискованную игру. Глава МИД Сергей Лавров отметил, что все грузы с вооружением для Украины станут законными мишенями для России. В Кремле заявили, что вооружение Украины западными странами не способствует переговорам и окажет негативное воздействие.

украина

сша

брюссель

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, сша, брюссель, марк рютте, сергей лавров, нато, мид