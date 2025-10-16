Журналист удивился наглой выходке Шмыгаля в Брюсселе
Боуз назвал бесстыдными требования Шмыгаля к партнерам Украины
Денис Шмыгаль. Архивное фото
МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X заявил, что украинские власти потеряли всякое чувство меры, требуя все больше помощи от стран НАТО.
"Киев теперь ожидает, что НАТО покроет половину его оборонного бюджета, который составляет 120 миллиардов долларов <…> Они действительно потеряли всякий стыд", — написал он.
"Киев теперь ожидает, что НАТО покроет половину его оборонного бюджета, который составляет 120 миллиардов долларов <…> Они действительно потеряли всякий стыд", — написал он.
В начале августа Шмыгаль сообщил, что США и НАТО запускают новую программу поддержки Украины через инициативу Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), которая предполагает ускоренные поставки вооружений через добровольные вклады стран альянса. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте 2 сентября заявил, что страны НАТО уже приобрели у США летальное и оборонное вооружение для Украины на 2 миллиарда долларов в рамках этой инициативы.
Россия считает, что поставки оружия Украине осложняют урегулирование конфликта, напрямую вовлекают страны НАТО в противостояние и представляют собой рискованную игру. Глава МИД Сергей Лавров отметил, что все грузы с вооружением для Украины станут законными мишенями для России. В Кремле заявили, что вооружение Украины западными странами не способствует переговорам и окажет негативное воздействие.