Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Журналист удивился наглой выходке Шмыгаля в Брюсселе - 16.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251016/ukraina-863574724.html
Журналист удивился наглой выходке Шмыгаля в Брюсселе
Журналист удивился наглой выходке Шмыгаля в Брюсселе - 16.10.2025, ПРАЙМ
Журналист удивился наглой выходке Шмыгаля в Брюсселе
Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X заявил, что украинские власти потеряли всякое чувство меры, требуя все больше помощи от стран НАТО. "Киев теперь... | 16.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-16T04:12+0300
2025-10-16T04:12+0300
украина
сша
брюссель
марк рютте
сергей лавров
нато
мид
https://cdnn.1prime.ru/img/83737/18/837371857_7:0:2523:1415_1920x0_80_0_0_170ccc9e77c9f04a8ac9812120392407.jpg
МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X заявил, что украинские власти потеряли всякое чувство меры, требуя все больше помощи от стран НАТО. "Киев теперь ожидает, что НАТО покроет половину его оборонного бюджета, который составляет 120 миллиардов долларов &lt;…&gt; Они действительно потеряли всякий стыд", — написал он.На вчерашней пресс-конференции министров обороны стран НАТО в Брюсселе, Шмыгаль призвал каждого партнера Украины выделить не менее 0,25% их ВВП для нужд вооруженных сил Украины. В начале августа Шмыгаль сообщил, что США и НАТО запускают новую программу поддержки Украины через инициативу Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), которая предполагает ускоренные поставки вооружений через добровольные вклады стран альянса. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте 2 сентября заявил, что страны НАТО уже приобрели у США летальное и оборонное вооружение для Украины на 2 миллиарда долларов в рамках этой инициативы. Россия считает, что поставки оружия Украине осложняют урегулирование конфликта, напрямую вовлекают страны НАТО в противостояние и представляют собой рискованную игру. Глава МИД Сергей Лавров отметил, что все грузы с вооружением для Украины станут законными мишенями для России. В Кремле заявили, что вооружение Украины западными странами не способствует переговорам и окажет негативное воздействие.
украина
сша
брюссель
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83737/18/837371857_141:0:2389:1686_1920x0_80_0_0_4258b07f67d046c5565dc63c12cc03e5.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, сша, брюссель, марк рютте, сергей лавров, нато, мид
УКРАИНА, США, Брюссель, Марк Рютте, Сергей Лавров, НАТО, МИД
04:12 16.10.2025
 
Журналист удивился наглой выходке Шмыгаля в Брюсселе

Боуз назвал бесстыдными требования Шмыгаля к партнерам Украины

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкДенис Шмыгаль
Денис Шмыгаль - ПРАЙМ, 1920, 16.10.2025
Денис Шмыгаль. Архивное фото
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X заявил, что украинские власти потеряли всякое чувство меры, требуя все больше помощи от стран НАТО.

"Киев теперь ожидает, что НАТО покроет половину его оборонного бюджета, который составляет 120 миллиардов долларов <…> Они действительно потеряли всякий стыд", — написал он.
На вчерашней пресс-конференции министров обороны стран НАТО в Брюсселе, Шмыгаль призвал каждого партнера Украины выделить не менее 0,25% их ВВП для нужд вооруженных сил Украины.
В начале августа Шмыгаль сообщил, что США и НАТО запускают новую программу поддержки Украины через инициативу Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), которая предполагает ускоренные поставки вооружений через добровольные вклады стран альянса. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте 2 сентября заявил, что страны НАТО уже приобрели у США летальное и оборонное вооружение для Украины на 2 миллиарда долларов в рамках этой инициативы.
Россия считает, что поставки оружия Украине осложняют урегулирование конфликта, напрямую вовлекают страны НАТО в противостояние и представляют собой рискованную игру. Глава МИД Сергей Лавров отметил, что все грузы с вооружением для Украины станут законными мишенями для России. В Кремле заявили, что вооружение Украины западными странами не способствует переговорам и окажет негативное воздействие.
 
УКРАИНАСШАБрюссельМарк РюттеСергей ЛавровНАТОМИД
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала