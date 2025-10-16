https://1prime.ru/20251016/ukraina-863575572.html
В США выступили с признанием о ракетах Tomahawk для Украины
В США выступили с признанием о ракетах Tomahawk для Украины - 16.10.2025, ПРАЙМ
В США выступили с признанием о ракетах Tomahawk для Украины
Профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в интервью с журналистом Пирсом Морганом высказал мнение, что никакие военные поставки не смогут изменить исход | 16.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-16T05:05+0300
2025-10-16T05:05+0300
2025-10-16T05:05+0300
украина
сша
европа
нато
мид
f-16
https://cdnn.1prime.ru/img/84149/36/841493624_0:0:2401:1350_1920x0_80_0_0_fff8c58005d8de15c88cc1aade8794d8.jpg
МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. Профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в интервью с журналистом Пирсом Морганом высказал мнение, что никакие военные поставки не смогут изменить исход боевых действий в пользу Украины. "Все понятно: русские побеждают на поле боя. <…> Если вы посмотрите на баланс сил, он будет на стороне России с большим перевесом", — сказал эксперт.Миршаймер также выразил мнение, что обсуждения о возможной передаче ракет Tomahawk Украине являются лишь домыслами. По его словам, президент США должен осознать, что такие поставки не окажут решающего влияния. "Вспомните, как мы дали им HIMARS, мы дали им F-16 — это все должно было стать палочкой-выручалочкой, но ничего из этого не сработало", — подчеркнул профессор.Он добавил, что специальная военная операция имеет ясные цели, которые продолжают реализовываться шаг за шагом. Ни у Европы, ни у США нет возможности изменить эту ситуацию, заключил Миршаймер.Согласно позиции России, поставка оружия Украине препятствует мирному урегулированию, непосредственно вовлекает страны НАТО в конфликт и представляет собой опасную ситуацию. Глава МИД Сергей Лавров указывал, что все грузы с вооружением для Украины рассматриваются как законные мишени для России. В Кремле также заявили, что военная поддержка Западом Украины не способствует переговорам и будет иметь отрицательные последствия.
украина
сша
европа
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84149/36/841493624_128:0:2261:1600_1920x0_80_0_0_0ea89f6c7424a3e695bac68ac421dcfe.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, сша, европа, нато, мид, f-16
УКРАИНА, США, ЕВРОПА, НАТО, МИД, F-16
В США выступили с признанием о ракетах Tomahawk для Украины
Миршаймер: никакое оружие не позволит ВСУ переломить ситуацию на фронте