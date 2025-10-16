Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В США выступили с признанием о ракетах Tomahawk для Украины - 16.10.2025, ПРАЙМ
В США выступили с признанием о ракетах Tomahawk для Украины
В США выступили с признанием о ракетах Tomahawk для Украины - 16.10.2025, ПРАЙМ
В США выступили с признанием о ракетах Tomahawk для Украины
Профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в интервью с журналистом Пирсом Морганом высказал мнение, что никакие военные поставки не смогут изменить исход | 16.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-16T05:05+0300
2025-10-16T05:05+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/84149/36/841493624_0:0:2401:1350_1920x0_80_0_0_fff8c58005d8de15c88cc1aade8794d8.jpg
МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. Профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в интервью с журналистом Пирсом Морганом высказал мнение, что никакие военные поставки не смогут изменить исход боевых действий в пользу Украины. "Все понятно: русские побеждают на поле боя. &lt;…&gt; Если вы посмотрите на баланс сил, он будет на стороне России с большим перевесом", — сказал эксперт.Миршаймер также выразил мнение, что обсуждения о возможной передаче ракет Tomahawk Украине являются лишь домыслами. По его словам, президент США должен осознать, что такие поставки не окажут решающего влияния. "Вспомните, как мы дали им HIMARS, мы дали им F-16 — это все должно было стать палочкой-выручалочкой, но ничего из этого не сработало", — подчеркнул профессор.Он добавил, что специальная военная операция имеет ясные цели, которые продолжают реализовываться шаг за шагом. Ни у Европы, ни у США нет возможности изменить эту ситуацию, заключил Миршаймер.Согласно позиции России, поставка оружия Украине препятствует мирному урегулированию, непосредственно вовлекает страны НАТО в конфликт и представляет собой опасную ситуацию. Глава МИД Сергей Лавров указывал, что все грузы с вооружением для Украины рассматриваются как законные мишени для России. В Кремле также заявили, что военная поддержка Западом Украины не способствует переговорам и будет иметь отрицательные последствия.
1920
1920
true
05:05 16.10.2025
 
В США выступили с признанием о ракетах Tomahawk для Украины

Миршаймер: никакое оружие не позволит ВСУ переломить ситуацию на фронте

© Unsplash/Yaroslav MuzychenkoФлаги США
Флаги США
Флаги США. Архивное фото
© Unsplash/Yaroslav Muzychenko
МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. Профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в интервью с журналистом Пирсом Морганом высказал мнение, что никакие военные поставки не смогут изменить исход боевых действий в пользу Украины.
"Все понятно: русские побеждают на поле боя. <…> Если вы посмотрите на баланс сил, он будет на стороне России с большим перевесом", — сказал эксперт.
Миршаймер также выразил мнение, что обсуждения о возможной передаче ракет Tomahawk Украине являются лишь домыслами. По его словам, президент США должен осознать, что такие поставки не окажут решающего влияния.
"Вспомните, как мы дали им HIMARS, мы дали им F-16 — это все должно было стать палочкой-выручалочкой, но ничего из этого не сработало", — подчеркнул профессор.
Он добавил, что специальная военная операция имеет ясные цели, которые продолжают реализовываться шаг за шагом. Ни у Европы, ни у США нет возможности изменить эту ситуацию, заключил Миршаймер.
Согласно позиции России, поставка оружия Украине препятствует мирному урегулированию, непосредственно вовлекает страны НАТО в конфликт и представляет собой опасную ситуацию.
Глава МИД Сергей Лавров указывал, что все грузы с вооружением для Украины рассматриваются как законные мишени для России. В Кремле также заявили, что военная поддержка Западом Украины не способствует переговорам и будет иметь отрицательные последствия.
 
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
