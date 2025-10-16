https://1prime.ru/20251016/ukraina-863575572.html

В США выступили с признанием о ракетах Tomahawk для Украины

Профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в интервью с журналистом Пирсом Морганом высказал мнение, что никакие военные поставки не смогут изменить исход | 16.10.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. Профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в интервью с журналистом Пирсом Морганом высказал мнение, что никакие военные поставки не смогут изменить исход боевых действий в пользу Украины. "Все понятно: русские побеждают на поле боя. <…> Если вы посмотрите на баланс сил, он будет на стороне России с большим перевесом", — сказал эксперт.Миршаймер также выразил мнение, что обсуждения о возможной передаче ракет Tomahawk Украине являются лишь домыслами. По его словам, президент США должен осознать, что такие поставки не окажут решающего влияния. "Вспомните, как мы дали им HIMARS, мы дали им F-16 — это все должно было стать палочкой-выручалочкой, но ничего из этого не сработало", — подчеркнул профессор.Он добавил, что специальная военная операция имеет ясные цели, которые продолжают реализовываться шаг за шагом. Ни у Европы, ни у США нет возможности изменить эту ситуацию, заключил Миршаймер.Согласно позиции России, поставка оружия Украине препятствует мирному урегулированию, непосредственно вовлекает страны НАТО в конфликт и представляет собой опасную ситуацию. Глава МИД Сергей Лавров указывал, что все грузы с вооружением для Украины рассматриваются как законные мишени для России. В Кремле также заявили, что военная поддержка Западом Украины не способствует переговорам и будет иметь отрицательные последствия.

