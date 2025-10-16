https://1prime.ru/20251016/ukraina-863578091.html

"Будет бойня": в Киеве запаниковали из-за ситуации в Одессе

Президент Украины Владимир Зеленский столкнулся с международным скандалом после того, как решил аннулировать украинское гражданство мэра Одессы Геннадия... | 16.10.2025, ПРАЙМ

мировая экономика

общество

украина

одесса

сша

дональд трамп

владимир зеленский

youtube

олег соскин

МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. Президент Украины Владимир Зеленский столкнулся с международным скандалом после того, как решил аннулировать украинское гражданство мэра Одессы Геннадия Труханова. Это решение предоставляет президенту США Дональду Трампу дополнительный аргумент в его взаимодействии с Зеленским на предстоящей встрече в Белом доме. На эту тему высказался Олег Соскин, экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы, в своем блоге на YouTube. "Это абсолютно незаконное, антиконституционное действие — то, что Зеленский сделал с мэром Одессы Трухановым, и Трамп не упустит возможности припомнить это главному "демократу" Европы, чтобы прогнуть в нужную сторону", — отметил аналитик. Соскин утверждает, что президент США осознает, почему Зеленский пошел на такой шаг: чтобы сохранить свое влияние. Это делает его более податливым на требования, включая новые ресурсные соглашения с Америкой. "Он (Трамп. — Прим. Ред.) понимает, что нельзя так себя нагло вести без последствий, поэтому он выставляет Зеленскому все условия, которые хочет, а тот ему ничего не сделает. Иначе будет бойня", — подчеркнул эксперт. Недавно Зеленский издал указ, который аннулировал гражданство Украины у мэра Одессы Геннадия Труханова, бывшего народного депутата Олега Царева и танцора балета Сергея Полунина. Труханов, в свою очередь, заявил о намерении обжаловать указ в суде, отрицая наличие у него российского гражданства и заверив, что не собирается покидать Одессу и Украину. На фоне этой ситуации Трамп подтвердил, что встретится с Зеленским в Белом доме 17 октября.

