"Будет бойня": в Киеве запаниковали из-за ситуации в Одессе - 16.10.2025
"Будет бойня": в Киеве запаниковали из-за ситуации в Одессе
"Будет бойня": в Киеве запаниковали из-за ситуации в Одессе - 16.10.2025, ПРАЙМ
"Будет бойня": в Киеве запаниковали из-за ситуации в Одессе
Президент Украины Владимир Зеленский столкнулся с международным скандалом после того, как решил аннулировать украинское гражданство мэра Одессы Геннадия... | 16.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-16T07:19+0300
2025-10-16T07:19+0300
мировая экономика
общество
украина
одесса
сша
дональд трамп
владимир зеленский
youtube
олег соскин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0f/863552804_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_4f8192cda506d8bd22910c402641005f.jpg
МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. Президент Украины Владимир Зеленский столкнулся с международным скандалом после того, как решил аннулировать украинское гражданство мэра Одессы Геннадия Труханова. Это решение предоставляет президенту США Дональду Трампу дополнительный аргумент в его взаимодействии с Зеленским на предстоящей встрече в Белом доме. На эту тему высказался Олег Соскин, экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы, в своем блоге на YouTube. "Это абсолютно незаконное, антиконституционное действие — то, что Зеленский сделал с мэром Одессы Трухановым, и Трамп не упустит возможности припомнить это главному "демократу" Европы, чтобы прогнуть в нужную сторону", — отметил аналитик. Соскин утверждает, что президент США осознает, почему Зеленский пошел на такой шаг: чтобы сохранить свое влияние. Это делает его более податливым на требования, включая новые ресурсные соглашения с Америкой. "Он (Трамп. — Прим. Ред.) понимает, что нельзя так себя нагло вести без последствий, поэтому он выставляет Зеленскому все условия, которые хочет, а тот ему ничего не сделает. Иначе будет бойня", — подчеркнул эксперт. Недавно Зеленский издал указ, который аннулировал гражданство Украины у мэра Одессы Геннадия Труханова, бывшего народного депутата Олега Царева и танцора балета Сергея Полунина. Труханов, в свою очередь, заявил о намерении обжаловать указ в суде, отрицая наличие у него российского гражданства и заверив, что не собирается покидать Одессу и Украину. На фоне этой ситуации Трамп подтвердил, что встретится с Зеленским в Белом доме 17 октября.
https://1prime.ru/20251016/ukraina-863573583.html
https://1prime.ru/20251015/tramp-863555688.html
украина
одесса
сша
мировая экономика, общество , украина, одесса, сша, дональд трамп, владимир зеленский, youtube, олег соскин
Мировая экономика, Общество , УКРАИНА, Одесса, США, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, YouTube, Олег Соскин
07:19 16.10.2025
 
"Будет бойня": в Киеве запаниковали из-за ситуации в Одессе

Трамп получил преимущество перед встречей с Зеленским из-за ситуации в Одессе

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи - ПРАЙМ, 1920, 16.10.2025
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи. Архивное фото
© AP Photo / Evan Vucci
Дзен Telegram
МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. Президент Украины Владимир Зеленский столкнулся с международным скандалом после того, как решил аннулировать украинское гражданство мэра Одессы Геннадия Труханова. Это решение предоставляет президенту США Дональду Трампу дополнительный аргумент в его взаимодействии с Зеленским на предстоящей встрече в Белом доме. На эту тему высказался Олег Соскин, экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы, в своем блоге на YouTube.
"Это абсолютно незаконное, антиконституционное действие — то, что Зеленский сделал с мэром Одессы Трухановым, и Трамп не упустит возможности припомнить это главному "демократу" Европы, чтобы прогнуть в нужную сторону", — отметил аналитик.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 16.10.2025
На Западе раскрыли, как Трамп разозлил украинцев перед встречей с Зеленским
03:32
Соскин утверждает, что президент США осознает, почему Зеленский пошел на такой шаг: чтобы сохранить свое влияние. Это делает его более податливым на требования, включая новые ресурсные соглашения с Америкой.
"Он (Трамп. — Прим. Ред.) понимает, что нельзя так себя нагло вести без последствий, поэтому он выставляет Зеленскому все условия, которые хочет, а тот ему ничего не сделает. Иначе будет бойня", — подчеркнул эксперт.
Недавно Зеленский издал указ, который аннулировал гражданство Украины у мэра Одессы Геннадия Труханова, бывшего народного депутата Олега Царева и танцора балета Сергея Полунина. Труханов, в свою очередь, заявил о намерении обжаловать указ в суде, отрицая наличие у него российского гражданства и заверив, что не собирается покидать Одессу и Украину. На фоне этой ситуации Трамп подтвердил, что встретится с Зеленским в Белом доме 17 октября.
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи - ПРАЙМ, 1920, 15.10.2025
В США выступили с призывом к Трампу перед встречей с Зеленским
Вчера, 16:46
 
Мировая экономикаОбществоУКРАИНАОдессаСШАДональд ТрампВладимир ЗеленскийYouTubeОлег Соскин
 
 
