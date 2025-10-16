https://1prime.ru/20251016/uzbekistan-863606413.html

Всемирный банк выделит Узбекистану $800 млн на поддержку бюджета и реформ

Всемирный банк выделит Узбекистану $800 млн на поддержку бюджета и реформ - 16.10.2025, ПРАЙМ

Всемирный банк выделит Узбекистану $800 млн на поддержку бюджета и реформ

Совет исполнительных директоров Всемирного банка (ВБ) одобрил предоставление властям Узбекистана пакета кредитов на 800 миллионов долларов для поддержки бюджета | 16.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-16T22:30+0300

2025-10-16T22:30+0300

2025-10-16T22:30+0300

экономика

финансы

мировая экономика

узбекистан

вб

всемирный банк

азиатский банк развития

банки

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/16/859779325_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_232f110c6f16b4088ed5ebfff5d79593.jpg

ТАШКЕНТ, 16 окт – ПРАЙМ. Совет исполнительных директоров Всемирного банка (ВБ) одобрил предоставление властям Узбекистана пакета кредитов на 800 миллионов долларов для поддержки бюджета и структурных реформ в стране, сообщает представительство ВБ в республике. "Совет исполнительных директоров Всемирного банка одобрил финансовый пакет на сумму 800 миллионов долларов в виде льготных кредитов для поддержки структурных реформ в Узбекистане", - говорится в сообщении представительства для СМИ. По данным пресс-службы, средства ВБ будут направлены, в частности, на дальнейшее сокращение бедности, создание рабочих мест, развитие частного сектора и повышение конкуренции в стратегически важных отраслях экономики страны. "Эти средства будут предоставлены правительству на долгосрочных условиях погашения с низкой процентной ставкой. Такие условия кредитования значительно выгоднее тех, что доступны на международных финансовых рынках. Благодаря этому Узбекистан сможет снизить расходы на обслуживание долга и направить сэкономленные бюджетные средства на решение приоритетных социально-экономических задач", - добавили в представительстве. Накануне совет директоров Азиатского банка развития одобрил предоставление властям Узбекистана кредита на 500 миллионов долларов для поддержки реформ в госсекторе.

https://1prime.ru/20251016/novak-863602353.html

узбекистан

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, мировая экономика, узбекистан, вб, всемирный банк, азиатский банк развития, банки