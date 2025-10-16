Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Всемирный банк выделит Узбекистану $800 млн на поддержку бюджета и реформ - 16.10.2025, ПРАЙМ
Всемирный банк выделит Узбекистану $800 млн на поддержку бюджета и реформ
Всемирный банк выделит Узбекистану $800 млн на поддержку бюджета и реформ - 16.10.2025, ПРАЙМ
Всемирный банк выделит Узбекистану $800 млн на поддержку бюджета и реформ
Совет исполнительных директоров Всемирного банка (ВБ) одобрил предоставление властям Узбекистана пакета кредитов на 800 миллионов долларов для поддержки бюджета | 16.10.2025, ПРАЙМ
ТАШКЕНТ, 16 окт – ПРАЙМ. Совет исполнительных директоров Всемирного банка (ВБ) одобрил предоставление властям Узбекистана пакета кредитов на 800 миллионов долларов для поддержки бюджета и структурных реформ в стране, сообщает представительство ВБ в республике. "Совет исполнительных директоров Всемирного банка одобрил финансовый пакет на сумму 800 миллионов долларов в виде льготных кредитов для поддержки структурных реформ в Узбекистане", - говорится в сообщении представительства для СМИ. По данным пресс-службы, средства ВБ будут направлены, в частности, на дальнейшее сокращение бедности, создание рабочих мест, развитие частного сектора и повышение конкуренции в стратегически важных отраслях экономики страны. "Эти средства будут предоставлены правительству на долгосрочных условиях погашения с низкой процентной ставкой. Такие условия кредитования значительно выгоднее тех, что доступны на международных финансовых рынках. Благодаря этому Узбекистан сможет снизить расходы на обслуживание долга и направить сэкономленные бюджетные средства на решение приоритетных социально-экономических задач", - добавили в представительстве. Накануне совет директоров Азиатского банка развития одобрил предоставление властям Узбекистана кредита на 500 миллионов долларов для поддержки реформ в госсекторе.
22:30 16.10.2025
 
Всемирный банк выделит Узбекистану $800 млн на поддержку бюджета и реформ

Государственный флаг Узбекистана на площади Дружбы народов в Ташкенте
Государственный флаг Узбекистана на площади Дружбы народов в Ташкенте. Архивное фото
ТАШКЕНТ, 16 окт – ПРАЙМ. Совет исполнительных директоров Всемирного банка (ВБ) одобрил предоставление властям Узбекистана пакета кредитов на 800 миллионов долларов для поддержки бюджета и структурных реформ в стране, сообщает представительство ВБ в республике.
"Совет исполнительных директоров Всемирного банка одобрил финансовый пакет на сумму 800 миллионов долларов в виде льготных кредитов для поддержки структурных реформ в Узбекистане", - говорится в сообщении представительства для СМИ.
По данным пресс-службы, средства ВБ будут направлены, в частности, на дальнейшее сокращение бедности, создание рабочих мест, развитие частного сектора и повышение конкуренции в стратегически важных отраслях экономики страны.
"Эти средства будут предоставлены правительству на долгосрочных условиях погашения с низкой процентной ставкой. Такие условия кредитования значительно выгоднее тех, что доступны на международных финансовых рынках. Благодаря этому Узбекистан сможет снизить расходы на обслуживание долга и направить сэкономленные бюджетные средства на решение приоритетных социально-экономических задач", - добавили в представительстве.
Накануне совет директоров Азиатского банка развития одобрил предоставление властям Узбекистана кредита на 500 миллионов долларов для поддержки реформ в госсекторе.
