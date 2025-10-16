Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ВЭБ.РФ хочет участвовать в развитии передовых систем накопления энергии - 16.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251016/vebrf-863598766.html
ВЭБ.РФ хочет участвовать в развитии передовых систем накопления энергии
ВЭБ.РФ хочет участвовать в развитии передовых систем накопления энергии - 16.10.2025, ПРАЙМ
ВЭБ.РФ хочет участвовать в развитии передовых систем накопления энергии
ВЭБ.РФ рассматривает возможность участия в развитии передовых систем накопления энергии для снижения дефицита мощности в отдельных регионах страны, сообщил на... | 16.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-16T18:55+0300
2025-10-16T18:55+0300
экономика
россия
рф
дальний восток
самара
игорь шувалов
вэб
ржд
https://cdnn.1prime.ru/img/83150/74/831507429_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_0d369226ca87e2dd20d6deb10dc95b80.jpg
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. ВЭБ.РФ рассматривает возможность участия в развитии передовых систем накопления энергии для снижения дефицита мощности в отдельных регионах страны, сообщил на полях Российской энергетической недели председатель ВЭБа Игорь Шувалов. "Сейчас рассматривается возможность участия в развитии передовых систем накопления энергии для снижения дефицита мощности в отдельных регионах страны, внедрения в электросетевой комплекс композитных опор воздушных линий электропередачи, производства различных продуктов, повышающих эффективность отечественного энергетического машиностроения", - сказал он. Более того, ВЭБ поддерживает программу модернизации и строительства новых генерирующих объектов в России, которая направлена на обновление инфраструктуры и повышение надежности энергоснабжения в регионах с дефицитом мощности. "В настоящее время финансируется шесть проектов модернизации ТЭЦ, в том числе в Самаре, Перми Ижевске. Общий объем инвестиций по этим проектам составляет 73,8 миллиарда рублей, размер участия ВЭБ.РФ – 11,3 миллиарда рублей. На рассмотрении ряд проектов с общим объемом вложений более 500 миллиардов рублей", - говорится в сообщении пресс-службы. Также Шувалов добавил, что при поддержке ВЭБ.РФ планируется реализовать масштабную программу по созданию и обновлению энергетической инфраструктуры на Дальнем Востоке. "Общий объем привлекаемых средств от ВЭБ.РФ и банков-партнеров составит более 600 миллиардов рублей. Ввод нового современного оборудования позволит обеспечить растущие потребности в энергообеспечении огромного региона и миллионов жителей Дальнего Востока, энергоснабжении Восточного полигона РЖД", - сказал он. РИА Новости выступает информационным партнером Российской энергетической недели.
https://1prime.ru/20250925/veb-862752124.html
рф
дальний восток
самара
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83150/74/831507429_150:0:1131:736_1920x0_80_0_0_a0a7870e70ae7fa93aad308cf82cbd4b.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, рф, дальний восток, самара, игорь шувалов, вэб, ржд
Экономика, РОССИЯ, РФ, Дальний Восток, САМАРА, Игорь Шувалов, ВЭБ, РЖД
18:55 16.10.2025
 
ВЭБ.РФ хочет участвовать в развитии передовых систем накопления энергии

ВЭБ.РФ рассматривает участие в развитии передовых систем накопления энергии в регионах

ВЭБ.РФ
ВЭБ.РФ
ВЭБ.РФ. Архивное фото
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. ВЭБ.РФ рассматривает возможность участия в развитии передовых систем накопления энергии для снижения дефицита мощности в отдельных регионах страны, сообщил на полях Российской энергетической недели председатель ВЭБа Игорь Шувалов.
"Сейчас рассматривается возможность участия в развитии передовых систем накопления энергии для снижения дефицита мощности в отдельных регионах страны, внедрения в электросетевой комплекс композитных опор воздушных линий электропередачи, производства различных продуктов, повышающих эффективность отечественного энергетического машиностроения", - сказал он.
Более того, ВЭБ поддерживает программу модернизации и строительства новых генерирующих объектов в России, которая направлена на обновление инфраструктуры и повышение надежности энергоснабжения в регионах с дефицитом мощности.
"В настоящее время финансируется шесть проектов модернизации ТЭЦ, в том числе в Самаре, Перми Ижевске. Общий объем инвестиций по этим проектам составляет 73,8 миллиарда рублей, размер участия ВЭБ.РФ – 11,3 миллиарда рублей. На рассмотрении ряд проектов с общим объемом вложений более 500 миллиардов рублей", - говорится в сообщении пресс-службы.
Также Шувалов добавил, что при поддержке ВЭБ.РФ планируется реализовать масштабную программу по созданию и обновлению энергетической инфраструктуры на Дальнем Востоке. "Общий объем привлекаемых средств от ВЭБ.РФ и банков-партнеров составит более 600 миллиардов рублей. Ввод нового современного оборудования позволит обеспечить растущие потребности в энергообеспечении огромного региона и миллионов жителей Дальнего Востока, энергоснабжении Восточного полигона РЖД", - сказал он.
РИА Новости выступает информационным партнером Российской энергетической недели.
ПМЭФ-2021. Работа форума. День второй - ПРАЙМ, 1920, 25.09.2025
ВЭБ увеличил объем размещения биржевых облигаций в долларах
25 сентября, 07:59
 
ЭкономикаРОССИЯРФДальний ВостокСАМАРАИгорь ШуваловВЭБРЖД
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала