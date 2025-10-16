ВЭБ.РФ хочет участвовать в развитии передовых систем накопления энергии
ВЭБ.РФ рассматривает участие в развитии передовых систем накопления энергии в регионах
ВЭБ.РФ
ВЭБ.РФ. Архивное фото
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. ВЭБ.РФ рассматривает возможность участия в развитии передовых систем накопления энергии для снижения дефицита мощности в отдельных регионах страны, сообщил на полях Российской энергетической недели председатель ВЭБа Игорь Шувалов.
"Сейчас рассматривается возможность участия в развитии передовых систем накопления энергии для снижения дефицита мощности в отдельных регионах страны, внедрения в электросетевой комплекс композитных опор воздушных линий электропередачи, производства различных продуктов, повышающих эффективность отечественного энергетического машиностроения", - сказал он.
Более того, ВЭБ поддерживает программу модернизации и строительства новых генерирующих объектов в России, которая направлена на обновление инфраструктуры и повышение надежности энергоснабжения в регионах с дефицитом мощности.
"В настоящее время финансируется шесть проектов модернизации ТЭЦ, в том числе в Самаре, Перми Ижевске. Общий объем инвестиций по этим проектам составляет 73,8 миллиарда рублей, размер участия ВЭБ.РФ – 11,3 миллиарда рублей. На рассмотрении ряд проектов с общим объемом вложений более 500 миллиардов рублей", - говорится в сообщении пресс-службы.
Также Шувалов добавил, что при поддержке ВЭБ.РФ планируется реализовать масштабную программу по созданию и обновлению энергетической инфраструктуры на Дальнем Востоке. "Общий объем привлекаемых средств от ВЭБ.РФ и банков-партнеров составит более 600 миллиардов рублей. Ввод нового современного оборудования позволит обеспечить растущие потребности в энергообеспечении огромного региона и миллионов жителей Дальнего Востока, энергоснабжении Восточного полигона РЖД", - сказал он.
РИА Новости выступает информационным партнером Российской энергетической недели.