Некоторые российские банки повысили ставки по вкладам
Некоторые российские банки повысили ставки по вкладам - 16.10.2025, ПРАЙМ
Некоторые российские банки повысили ставки по вкладам
Ряд российских банков повысили ставки по рублевым вкладам, свидетельствуют данные маркетингового агентства Marcs, которые есть у РИА Новости. | 16.10.2025
2025-10-16T08:18+0300
2025-10-16T08:18+0300
2025-10-16T08:18+0300
экономика
финансы
банки
россия
рф
алексей охорзин
втб
яндекс банк
мкб
https://cdnn.1prime.ru/img/84075/98/840759848_0:42:3565:2048_1920x0_80_0_0_14c93b065818035226d4292b0e083d7b.jpg
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Ряд российских банков повысили ставки по рублевым вкладам, свидетельствуют данные маркетингового агентства Marcs, которые есть у РИА Новости. Ранее ВТБ сообщил, что повышает ставки по вкладам в рублях. По долгосрочным депозитам (от 6 месяцев до 1,5 лет) максимальная ставка с 16 октября составит 15%, а по вкладам на 3 месяца для клиентов "Прайм" и "Привилегии" – 16% годовых. "Яндекс банк" по закрытому вкладу (без возможности пополнения – ред.) в рублях повысил ставку на сроке 3 месяца на 1,5 п.п., до 16%. Кроме того, по накопительному счету в рублях повысил ставку с подпиской на 1 п.п. до 13%", - сказано в сообщении Marcs. Также сообщается, что МКБ в массовом сегменте повысил ставки по закрытым вкладам в рублях (в том числе для пенсионеров) на 6 и 12 месяцев на 0,2-0,8 п.п. - до 10,4-15,7%. Ранее старший вице-президент ВТБ Алексей Охорзин говорил в интервью РИА Новости, что выгодное для вкладчиков время продлится до тех пор, пока ключевая ставка ЦБ РФ будет двузначной.
рф
Некоторые российские банки повысили ставки по вкладам
