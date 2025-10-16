Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Некоторые российские банки повысили ставки по вкладам - 16.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251016/vklad-863579085.html
Некоторые российские банки повысили ставки по вкладам
Некоторые российские банки повысили ставки по вкладам - 16.10.2025, ПРАЙМ
Некоторые российские банки повысили ставки по вкладам
Ряд российских банков повысили ставки по рублевым вкладам, свидетельствуют данные маркетингового агентства Marcs, которые есть у РИА Новости. | 16.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-16T08:18+0300
2025-10-16T08:18+0300
экономика
финансы
банки
россия
рф
алексей охорзин
втб
яндекс банк
мкб
https://cdnn.1prime.ru/img/84075/98/840759848_0:42:3565:2048_1920x0_80_0_0_14c93b065818035226d4292b0e083d7b.jpg
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Ряд российских банков повысили ставки по рублевым вкладам, свидетельствуют данные маркетингового агентства Marcs, которые есть у РИА Новости. Ранее ВТБ сообщил, что повышает ставки по вкладам в рублях. По долгосрочным депозитам (от 6 месяцев до 1,5 лет) максимальная ставка с 16 октября составит 15%, а по вкладам на 3 месяца для клиентов "Прайм" и "Привилегии" – 16% годовых. "Яндекс банк" по закрытому вкладу (без возможности пополнения – ред.) в рублях повысил ставку на сроке 3 месяца на 1,5 п.п., до 16%. Кроме того, по накопительному счету в рублях повысил ставку с подпиской на 1 п.п. до 13%", - сказано в сообщении Marcs. Также сообщается, что МКБ в массовом сегменте повысил ставки по закрытым вкладам в рублях (в том числе для пенсионеров) на 6 и 12 месяцев на 0,2-0,8 п.п. - до 10,4-15,7%. Ранее старший вице-президент ВТБ Алексей Охорзин говорил в интервью РИА Новости, что выгодное для вкладчиков время продлится до тех пор, пока ключевая ставка ЦБ РФ будет двузначной.
https://1prime.ru/20251009/stavka-863335084.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84075/98/840759848_384:0:3115:2048_1920x0_80_0_0_d6b66786c82e8bed8c9279e426383c07.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, банки, россия, рф, алексей охорзин, втб, яндекс банк, мкб
Экономика, Финансы, Банки, РОССИЯ, РФ, Алексей Охорзин, ВТБ, Яндекс Банк, МКБ
08:18 16.10.2025
 
Некоторые российские банки повысили ставки по вкладам

Некоторые российские банки повысили ставки по рублевым вкладам

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗнак процента
Знак процента - ПРАЙМ, 1920, 16.10.2025
Знак процента. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Ряд российских банков повысили ставки по рублевым вкладам, свидетельствуют данные маркетингового агентства Marcs, которые есть у РИА Новости.
Ранее ВТБ сообщил, что повышает ставки по вкладам в рублях. По долгосрочным депозитам (от 6 месяцев до 1,5 лет) максимальная ставка с 16 октября составит 15%, а по вкладам на 3 месяца для клиентов "Прайм" и "Привилегии" – 16% годовых.
"Яндекс банк" по закрытому вкладу (без возможности пополнения – ред.) в рублях повысил ставку на сроке 3 месяца на 1,5 п.п., до 16%. Кроме того, по накопительному счету в рублях повысил ставку с подпиской на 1 п.п. до 13%", - сказано в сообщении Marcs.
Также сообщается, что МКБ в массовом сегменте повысил ставки по закрытым вкладам в рублях (в том числе для пенсионеров) на 6 и 12 месяцев на 0,2-0,8 п.п. - до 10,4-15,7%.
Ранее старший вице-президент ВТБ Алексей Охорзин говорил в интервью РИА Новости, что выгодное для вкладчиков время продлится до тех пор, пока ключевая ставка ЦБ РФ будет двузначной.
Эльвира Набиуллина - ПРАЙМ, 1920, 09.10.2025
Набиуллина заявила о наличии пространства для снижения ключевой ставки
9 октября, 13:46
 
ЭкономикаФинансыБанкиРОССИЯРФАлексей ОхорзинВТБЯндекс БанкМКБ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала