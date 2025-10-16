https://1prime.ru/20251016/vodka-863580514.html

В России снизились продажи водки

В России снизились продажи водки - 16.10.2025, ПРАЙМ

В России снизились продажи водки

16.10.2025
Розничные продажи водки в России в январе-сентябре 2025 года снизились на 3,7% в годовом выражении и составили 53,886 миллиона декалитров, объем реализации...

МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Розничные продажи водки в России в январе-сентябре 2025 года снизились на 3,7% в годовом выражении и составили 53,886 миллиона декалитров, объем реализации коньяка снизился на 9,2%, до 9,215 миллиона декалитров, следует из данных Росалкогольтабакконтроля. В то же время ликеро-водочных изделий (ЛВИ) продали на 14,5% больше показателя аналогичного периода прошлого года - 13,404 миллиона декалитров. Реализация слабоалкогольных напитков упала на 88,3%, до 1,306 миллиона декалитров. Всего продажи спиртных напитков крепостью свыше 9% было снизились на 1% - до 87,019 миллиона декалитров. Ведомство сообщило, что продажи вина виноградного за 9 месяцев снизились на 1,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 41,709 миллиона декалитров. Игристых вин реализовали на 2,9% меньше - 14,462 миллиона декалитров. Продажи плодовой алкогольной продукции снизились на 74,8% - до 1,97 миллиона декалитров, ликерных вин - на 10,6%, до 870,6 тысячи декалитров. Общий объем розничных продаж алкогольной продукции (без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) в России за 9 месяцев 2025 года уменьшился на 10,9% и составил 148,539 миллиона декалитров.

