В аэропорту Волгограда сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов

2025-10-16T03:34+0300

МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Волгограда, сообщили в Росавиации. Вечером в среду Росавиация сообщала, что в аэропорту Волгограда введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. "Аэропорт Волгограда. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.

