Рейс Волгоград — Дубай задерживается на 17 часов

Авиарейс Волгоград - Дубай задерживается на 17 часов на фоне вводимых ограничений работы аэропорта, следует из информации онлайн-табло воздушной гавани. | 16.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-16T07:45+0300

2025-10-16T07:45+0300

2025-10-16T08:21+0300

ВОЛГОГРАД, 16 окт - ПРАЙМ. Авиарейс Волгоград - Дубай задерживается на 17 часов на фоне вводимых ограничений работы аэропорта, следует из информации онлайн-табло воздушной гавани. Согласно онлайн-табло аэропорта Волгограда, рейс авиакомпании Flydubai, который должен был вылететь в Дубай в среду в 23.20, задерживается до 17.00 четверга. В ночь на четверг Росавиация сообщала, что в аэропорту Волгограда введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов, сейчас ограничения сняты.

2025

