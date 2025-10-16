https://1prime.ru/20251016/volgograd-863578723.html
Рейс Волгоград — Дубай задерживается на 17 часов
Рейс Волгоград — Дубай задерживается на 17 часов - 16.10.2025, ПРАЙМ
Рейс Волгоград — Дубай задерживается на 17 часов
Авиарейс Волгоград - Дубай задерживается на 17 часов на фоне вводимых ограничений работы аэропорта, следует из информации онлайн-табло воздушной гавани. | 16.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-16T07:45+0300
2025-10-16T07:45+0300
2025-10-16T08:21+0300
бизнес
волгоград
дубай
flydubai
росавиация
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863578723.jpg?1760592102
ВОЛГОГРАД, 16 окт - ПРАЙМ. Авиарейс Волгоград - Дубай задерживается на 17 часов на фоне вводимых ограничений работы аэропорта, следует из информации онлайн-табло воздушной гавани. Согласно онлайн-табло аэропорта Волгограда, рейс авиакомпании Flydubai, который должен был вылететь в Дубай в среду в 23.20, задерживается до 17.00 четверга. В ночь на четверг Росавиация сообщала, что в аэропорту Волгограда введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов, сейчас ограничения сняты.
волгоград
дубай
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, волгоград, дубай, flydubai, росавиация
Бизнес, ВОЛГОГРАД, Дубай, Flydubai, Росавиация
Рейс Волгоград — Дубай задерживается на 17 часов
Авиарейс Волгоград — Дубай задерживается до 17:00 четверга
ВОЛГОГРАД, 16 окт - ПРАЙМ. Авиарейс Волгоград - Дубай задерживается на 17 часов на фоне вводимых ограничений работы аэропорта, следует из информации онлайн-табло воздушной гавани.
Согласно онлайн-табло аэропорта Волгограда, рейс авиакомпании Flydubai, который должен был вылететь в Дубай в среду в 23.20, задерживается до 17.00 четверга.
В ночь на четверг Росавиация сообщала, что в аэропорту Волгограда введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов, сейчас ограничения сняты.