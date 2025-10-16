https://1prime.ru/20251016/volodin-863586782.html
Володин призвал запретить пальмовое масло в детских продуктах
2025-10-16T13:29+0300
вячеслав володин
госдума
МОСКВА, 16 окт – ПРАЙМ. Использование пальмового масла нужно запрещать в детских продуктах, а в остальных ограничивать, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. "Сложившиеся конструктивные отношения позволяют нам надеется, что этот вопрос будет взят на контроль лично председателем правительства, и мы от него, также как и ранее по обращениям, получим ответ, позволяющий надеяться, что порядок в этой сфере будет наведен. Надо запрещать пальмовое масло во всех детских продуктах, а в остальных ограничивать", - сказал он на пленарном заседании. Володин добавил, что пальмовое масло сейчас начали использовать и в молоке. Председатель ГД считает, что также следует запретить использование пальмового масла в кондитерских продуктах и молоке.
