Володин призвал запретить пальмовое масло в детских продуктах

Володин призвал запретить пальмовое масло в детских продуктах

2025-10-16T13:29+0300

экономика

бизнес

общество

вячеслав володин

госдума

МОСКВА, 16 окт – ПРАЙМ. Использование пальмового масла нужно запрещать в детских продуктах, а в остальных ограничивать, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. "Сложившиеся конструктивные отношения позволяют нам надеется, что этот вопрос будет взят на контроль лично председателем правительства, и мы от него, также как и ранее по обращениям, получим ответ, позволяющий надеяться, что порядок в этой сфере будет наведен. Надо запрещать пальмовое масло во всех детских продуктах, а в остальных ограничивать", - сказал он на пленарном заседании. Володин добавил, что пальмовое масло сейчас начали использовать и в молоке. Председатель ГД считает, что также следует запретить использование пальмового масла в кондитерских продуктах и молоке.

