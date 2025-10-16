https://1prime.ru/20251016/vtb-863593906.html
ВТБ продал отель Hyatt Regency в Москве
ВТБ продал отель Hyatt Regency в Москве - 16.10.2025, ПРАЙМ
ВТБ продал отель Hyatt Regency в Москве
ВТБ продал гостиничный комплекс Hyatt Regency в Петровском парке в Москве, параметры сделки не раскрываются, сообщили в пресс-службе банка.
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. ВТБ продал гостиничный комплекс Hyatt Regency в Петровском парке в Москве, параметры сделки не раскрываются, сообщили в пресс-службе банка. "В рамках объявленной стратегии по продаже непрофильных активов ВТБ реализовал гостиничный комплекс Hyatt Regency Moscow Petrovsky Park. Параметры сделки не раскрываем", - говорится в сообщении. В августе ВТБ сообщал, что группа продала отель "Камелия" в Сочи за 10 миллиардов рублей, победителем торгов стала компания "Правильные решения". Также первый зампред банка Дмитрий Пьянов сообщал журналистам, что ВТБ до конца 2025 года планирует продать еще ряд непрофильных активов в гостинично-торговом секторе. Глава ВТБ Андрей Костин в апреле заявлял, что ВТБ в ближайшие пять лет планирует выйти из непрофильных активов из-за ужесточения регулирования со стороны ЦБ РФ.
