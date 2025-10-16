https://1prime.ru/20251016/vtb-863593906.html

ВТБ продал отель Hyatt Regency в Москве

ВТБ продал отель Hyatt Regency в Москве - 16.10.2025, ПРАЙМ

ВТБ продал отель Hyatt Regency в Москве

ВТБ продал гостиничный комплекс Hyatt Regency в Петровском парке в Москве, параметры сделки не раскрываются, сообщили в пресс-службе банка. | 16.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-16T16:22+0300

2025-10-16T16:22+0300

2025-10-16T16:22+0300

экономика

бизнес

россия

банки

москва

сочи

рф

андрей костин

втб

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/01/06/854049505_39:0:3375:1876_1920x0_80_0_0_bf81cb96617dcc923dad5533ab29340d.jpg

МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. ВТБ продал гостиничный комплекс Hyatt Regency в Петровском парке в Москве, параметры сделки не раскрываются, сообщили в пресс-службе банка. "В рамках объявленной стратегии по продаже непрофильных активов ВТБ реализовал гостиничный комплекс Hyatt Regency Moscow Petrovsky Park. Параметры сделки не раскрываем", - говорится в сообщении. В августе ВТБ сообщал, что группа продала отель "Камелия" в Сочи за 10 миллиардов рублей, победителем торгов стала компания "Правильные решения". Также первый зампред банка Дмитрий Пьянов сообщал журналистам, что ВТБ до конца 2025 года планирует продать еще ряд непрофильных активов в гостинично-торговом секторе. Глава ВТБ Андрей Костин в апреле заявлял, что ВТБ в ближайшие пять лет планирует выйти из непрофильных активов из-за ужесточения регулирования со стороны ЦБ РФ.

https://1prime.ru/20251016/vklady-863580051.html

москва

сочи

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, банки, москва, сочи, рф, андрей костин, втб