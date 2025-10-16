Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ВТБ продал отель Hyatt Regency в Москве - 16.10.2025, ПРАЙМ
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251016/vtb-863593906.html
ВТБ продал отель Hyatt Regency в Москве
ВТБ продал отель Hyatt Regency в Москве - 16.10.2025, ПРАЙМ
ВТБ продал отель Hyatt Regency в Москве
ВТБ продал гостиничный комплекс Hyatt Regency в Петровском парке в Москве, параметры сделки не раскрываются, сообщили в пресс-службе банка. | 16.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-16T16:22+0300
2025-10-16T16:22+0300
экономика
бизнес
россия
банки
москва
сочи
рф
андрей костин
втб
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/01/06/854049505_39:0:3375:1876_1920x0_80_0_0_bf81cb96617dcc923dad5533ab29340d.jpg
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. ВТБ продал гостиничный комплекс Hyatt Regency в Петровском парке в Москве, параметры сделки не раскрываются, сообщили в пресс-службе банка. "В рамках объявленной стратегии по продаже непрофильных активов ВТБ реализовал гостиничный комплекс Hyatt Regency Moscow Petrovsky Park. Параметры сделки не раскрываем", - говорится в сообщении. В августе ВТБ сообщал, что группа продала отель "Камелия" в Сочи за 10 миллиардов рублей, победителем торгов стала компания "Правильные решения". Также первый зампред банка Дмитрий Пьянов сообщал журналистам, что ВТБ до конца 2025 года планирует продать еще ряд непрофильных активов в гостинично-торговом секторе. Глава ВТБ Андрей Костин в апреле заявлял, что ВТБ в ближайшие пять лет планирует выйти из непрофильных активов из-за ужесточения регулирования со стороны ЦБ РФ.
https://1prime.ru/20251016/vklady-863580051.html
москва
сочи
рф
бизнес, россия, банки, москва, сочи, рф, андрей костин, втб
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, Банки, МОСКВА, СОЧИ, РФ, Андрей Костин, ВТБ
16:22 16.10.2025
 
ВТБ продал отель Hyatt Regency в Москве

ВТБ продал отель Hyatt Regency в Петровском парке в Москве

© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Вывеска банка ВТБ
Вывеска банка ВТБ. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. ВТБ продал гостиничный комплекс Hyatt Regency в Петровском парке в Москве, параметры сделки не раскрываются, сообщили в пресс-службе банка.
"В рамках объявленной стратегии по продаже непрофильных активов ВТБ реализовал гостиничный комплекс Hyatt Regency Moscow Petrovsky Park. Параметры сделки не раскрываем", - говорится в сообщении.
В августе ВТБ сообщал, что группа продала отель "Камелия" в Сочи за 10 миллиардов рублей, победителем торгов стала компания "Правильные решения". Также первый зампред банка Дмитрий Пьянов сообщал журналистам, что ВТБ до конца 2025 года планирует продать еще ряд непрофильных активов в гостинично-торговом секторе.
Глава ВТБ Андрей Костин в апреле заявлял, что ВТБ в ближайшие пять лет планирует выйти из непрофильных активов из-за ужесточения регулирования со стороны ЦБ РФ.
Банк ВТБ
ВТБ повысил ставки по вкладам
08:33
 
Экономика Бизнес РОССИЯ Банки МОСКВА СОЧИ РФ Андрей Костин ВТБ
 
 
