Опрос показал, сколько россиян хотели бы иметь собственный бизнес
Опрос показал, сколько россиян хотели бы иметь собственный бизнес - 16.10.2025, ПРАЙМ
Опрос показал, сколько россиян хотели бы иметь собственный бизнес
Больше половины россиян (63%) не хотели бы иметь собственный бизнес, следует из результатов опроса аналитического центра ВЦИОМ. | 16.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-16T13:28+0300
2025-10-16T13:28+0300
2025-10-16T13:28+0300
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Больше половины россиян (63%) не хотели бы иметь собственный бизнес, следует из результатов опроса аналитического центра ВЦИОМ. Респондентам предложили ответить на вопрос, хотели бы они стать предпринимателями: большинство (63%) ответили, что такого желания нет (20% - не хотят, но раньше такое намерение было, и 43% - никогда не хотели). Стремление открыть свое дело выразили 24% граждан РФ (21% - всегда хотели, а 4% заявили, что раньше желания не было, а сейчас оно появилось). Кроме того, индекс предпринимательской готовности, который показывает намерение заниматься бизнесом, в 2025 году составил 33,5 пункта из 100, тогда как в прошлом году он равнялся 36,7 пунктам. В то же время уровень одобрения предпринимательства за последние полтора десятилетия показывает положительную динамику - с 2011 года индекс восприятия бизнеса вырос с 73,7 до 84 пунктов из 100. Согласно результатам опроса, основной мотив отказа от открытия своего дела - "бизнес - это не мое" , так ответили 35% из тех, кто не хочет свое дело. Почти треть россиян (29%) называли влияние внешних факторов, таких как большие налоги, инфляция, риски, коррупция и то, что нет поддержки от государства. Среди тех, кто хотел бы открыть свое дело, 15% заявили, что выбрали бы для бизнеса сферу торговли, еще 12% - сельское хозяйство и аграрный бизнес, 11% - сферу услуг, в том числе ремонтные, бытовые и клининг. При этом поколение цифры (рожденные с 2001 года) в основном выбирали ресторанный бизнес и общепит - так утверждают 16% молодежи. Вторым по популярности направлением стало творчество, в том числе декор, дизайн, видео и фотостудии - в этой области хотели бы работать 14% респондентов того же возраста. Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 13 сентября среди 1,6 тысячи россиян от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке, извлеченной из полного списка сотовых телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
Опрос показал, сколько россиян хотели бы иметь собственный бизнес
ВЦИОМ: 63 процента россиян не хотят иметь собственный бизнес
