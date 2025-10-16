X5 Group увеличила розничную выручку

https://1prime.ru/20251016/x5-863581697.html
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. X5 Group, управляющая торговыми сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Чижик", по итогам первых трёх кварталов года увеличила чистую розничную выручку на 19,9% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее - до 3,36 триллиона рублей, говорится в сообщении компании. Офлайн-продажи ритейлера за год выросли на 18,3% - до 3,2 триллиона рублей. При этом выручка "Пятерочки" повысилась на 17,4% и составила 805,8 миллиарда рублей, магазинов "Перекресток" - на 17,1%, до 2,7 триллиона, а "Чижика" - на 80,2%, до 297,7 миллиарда рублей.
