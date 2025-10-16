Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
X5 Group увеличила розничную выручку - 16.10.2025
X5 Group увеличила розничную выручку
X5 Group увеличила розничную выручку - 16.10.2025, ПРАЙМ
X5 Group увеличила розничную выручку
X5 Group, управляющая торговыми сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Чижик", по итогам первых трёх кварталов года увеличила чистую розничную выручку на 19,9% по | 16.10.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. X5 Group, управляющая торговыми сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Чижик", по итогам первых трёх кварталов года увеличила чистую розничную выручку на 19,9% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее - до 3,36 триллиона рублей, говорится в сообщении компании. Офлайн-продажи ритейлера за год выросли на 18,3% - до 3,2 триллиона рублей. При этом выручка "Пятерочки" повысилась на 17,4% и составила 805,8 миллиарда рублей, магазинов "Перекресток" - на 17,1%, до 2,7 триллиона, а "Чижика" - на 80,2%, до 297,7 миллиарда рублей.
10:16 16.10.2025
 
X5 Group увеличила розничную выручку

X5 Group за девять месяцев увеличила чистую розничную выручку на 20 процентов

Магазин "Пятерочка"
Магазин Пятерочка
Магазин "Пятерочка". Архивное фото
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. X5 Group, управляющая торговыми сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Чижик", по итогам первых трёх кварталов года увеличила чистую розничную выручку на 19,9% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее - до 3,36 триллиона рублей, говорится в сообщении компании.
Офлайн-продажи ритейлера за год выросли на 18,3% - до 3,2 триллиона рублей. При этом выручка "Пятерочки" повысилась на 17,4% и составила 805,8 миллиарда рублей, магазинов "Перекресток" - на 17,1%, до 2,7 триллиона, а "Чижика" - на 80,2%, до 297,7 миллиарда рублей.
