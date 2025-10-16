https://1prime.ru/20251016/x5-863581697.html

X5 Group увеличила розничную выручку

X5 Group увеличила розничную выручку - 16.10.2025, ПРАЙМ

X5 Group увеличила розничную выручку

X5 Group, управляющая торговыми сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Чижик", по итогам первых трёх кварталов года увеличила чистую розничную выручку на 19,9% по | 16.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-16T10:16+0300

2025-10-16T10:16+0300

2025-10-16T10:16+0300

бизнес

перекресток

x5 retail group

https://cdnn.1prime.ru/img/83215/79/832157905_0:0:1033:581_1920x0_80_0_0_93159b02765b01ed1b303a4fba4468de.jpg

МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. X5 Group, управляющая торговыми сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Чижик", по итогам первых трёх кварталов года увеличила чистую розничную выручку на 19,9% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее - до 3,36 триллиона рублей, говорится в сообщении компании. Офлайн-продажи ритейлера за год выросли на 18,3% - до 3,2 триллиона рублей. При этом выручка "Пятерочки" повысилась на 17,4% и составила 805,8 миллиарда рублей, магазинов "Перекресток" - на 17,1%, до 2,7 триллиона, а "Чижика" - на 80,2%, до 297,7 миллиарда рублей.

https://1prime.ru/20251002/x5-863067086.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, перекресток, x5 retail group