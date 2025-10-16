Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Курс юаня на Мосбирже вырос после трех сессий падения - 16.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251016/yuan-863606919.html
Курс юаня на Мосбирже вырос после трех сессий падения
Курс юаня на Мосбирже вырос после трех сессий падения - 16.10.2025, ПРАЙМ
Курс юаня на Мосбирже вырос после трех сессий падения
Курс китайской валюты к рублю в четверг сильно вырос после трех сессий падения, оттолкнувшись от минимума с июля, следует из данных Московской биржи. | 16.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-16T22:40+0300
2025-10-16T22:40+0300
экономика
рынок
торги
сша
наталья ващелюк
"бкс мир инвестиций"
ук "первая"
https://cdnn.1prime.ru/img/84145/96/841459670_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_da96d1d852536bbc44069bcb67702034.jpg
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Курс китайской валюты к рублю в четверг сильно вырос после трех сессий падения, оттолкнувшись от минимума с июля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов вырос на 21 копейку, до 11,20 рубля. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 80,01 рубля. РУБЛЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ Юань на Мосбирже в четверг активно рос после трех торговых сессий падения. Китайская валюта, резко оттолкнувшись от минимума с июля - в районе 10,94 рубля - компенсировала более половины падения начала текущей недели. "Рубль сегодня резко перешел к ослаблению, доллар вернулся выше 80, юань снова над отметкой 11 рублей. Вероятно, завершился эффект от разового события - предположительно, выхода крупного продавца валют - и теперь курс возвращается к своим прежним, более адекватным уровням", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". Внешние факторы формируют смешанный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 22.13 мск падала на 1,2%, до 61,2 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,5%, до 98,3 пункта. ПРОГНОЗЫ В конце недели курс доллара может находиться в интервале 81-85 рублей, юаня - 11,3-11,9 рубля, оценивает Наталья Ващелюк из УК "Первая". Шепелев из "БКС Мир инвестиций" в ближайшее время допускает временную консолидацию доллара в области 80-82 рублей, юаня - 11-11,3 рубля. "Потенциал развития восстановления инвалют в ближайшее время небольшой, учитывая ожидаемое сохранение монетарной жесткости в октябре, общую слабость спроса на валюту и приближение налогового периода. Скорее, могут наблюдаться попытки рубля отыграться. Ожидаем, что с начала ноября рубль начнет утрачивать позиции из-за сезонного роста спроса на импорт, целями станут 85 рублей за доллар и 11,6 рубля за юань", - оценивает он.
https://1prime.ru/20251016/kurs-863598461.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84145/96/841459670_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_cb7890f2c7751f31d88c941856bea1fe.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, торги, сша, наталья ващелюк, "бкс мир инвестиций", ук "первая"
Экономика, Рынок, Торги, США, Наталья Ващелюк, "БКС Мир инвестиций", УК "Первая"
22:40 16.10.2025
 
Курс юаня на Мосбирже вырос после трех сессий падения

Курс юаня расчетами завтра к закрытию за день торгов вырос на 21 копейку, до 11,20 рубля

© РИА Новости . Нина Зотина | Перейти в медиабанкКитайские юани
Китайские юани - ПРАЙМ, 1920, 16.10.2025
Китайские юани. Архивное фото
© РИА Новости . Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Курс китайской валюты к рублю в четверг сильно вырос после трех сессий падения, оттолкнувшись от минимума с июля, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов вырос на 21 копейку, до 11,20 рубля.
Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 80,01 рубля.

РУБЛЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

Юань на Мосбирже в четверг активно рос после трех торговых сессий падения. Китайская валюта, резко оттолкнувшись от минимума с июля - в районе 10,94 рубля - компенсировала более половины падения начала текущей недели.
"Рубль сегодня резко перешел к ослаблению, доллар вернулся выше 80, юань снова над отметкой 11 рублей. Вероятно, завершился эффект от разового события - предположительно, выхода крупного продавца валют - и теперь курс возвращается к своим прежним, более адекватным уровням", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций".
Внешние факторы формируют смешанный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 22.13 мск падала на 1,2%, до 61,2 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,5%, до 98,3 пункта.

ПРОГНОЗЫ

В конце недели курс доллара может находиться в интервале 81-85 рублей, юаня - 11,3-11,9 рубля, оценивает Наталья Ващелюк из УК "Первая".
Шепелев из "БКС Мир инвестиций" в ближайшее время допускает временную консолидацию доллара в области 80-82 рублей, юаня - 11-11,3 рубля.
"Потенциал развития восстановления инвалют в ближайшее время небольшой, учитывая ожидаемое сохранение монетарной жесткости в октябре, общую слабость спроса на валюту и приближение налогового периода. Скорее, могут наблюдаться попытки рубля отыграться. Ожидаем, что с начала ноября рубль начнет утрачивать позиции из-за сезонного роста спроса на импорт, целями станут 85 рублей за доллар и 11,6 рубля за юань", - оценивает он.
Банк России - ПРАЙМ, 1920, 16.10.2025
ЦБ установил курсы валют на 17 октября
Вчера, 18:52
 
ЭкономикаРынокТоргиСШАНаталья Ващелюк"БКС Мир инвестиций"УК "Первая"
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала