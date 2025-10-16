https://1prime.ru/20251016/yuan-863606919.html

Курс юаня на Мосбирже вырос после трех сессий падения

МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Курс китайской валюты к рублю в четверг сильно вырос после трех сессий падения, оттолкнувшись от минимума с июля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов вырос на 21 копейку, до 11,20 рубля. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 80,01 рубля. РУБЛЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ Юань на Мосбирже в четверг активно рос после трех торговых сессий падения. Китайская валюта, резко оттолкнувшись от минимума с июля - в районе 10,94 рубля - компенсировала более половины падения начала текущей недели. "Рубль сегодня резко перешел к ослаблению, доллар вернулся выше 80, юань снова над отметкой 11 рублей. Вероятно, завершился эффект от разового события - предположительно, выхода крупного продавца валют - и теперь курс возвращается к своим прежним, более адекватным уровням", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". Внешние факторы формируют смешанный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 22.13 мск падала на 1,2%, до 61,2 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,5%, до 98,3 пункта. ПРОГНОЗЫ В конце недели курс доллара может находиться в интервале 81-85 рублей, юаня - 11,3-11,9 рубля, оценивает Наталья Ващелюк из УК "Первая". Шепелев из "БКС Мир инвестиций" в ближайшее время допускает временную консолидацию доллара в области 80-82 рублей, юаня - 11-11,3 рубля. "Потенциал развития восстановления инвалют в ближайшее время небольшой, учитывая ожидаемое сохранение монетарной жесткости в октябре, общую слабость спроса на валюту и приближение налогового периода. Скорее, могут наблюдаться попытки рубля отыграться. Ожидаем, что с начала ноября рубль начнет утрачивать позиции из-за сезонного роста спроса на импорт, целями станут 85 рублей за доллар и 11,6 рубля за юань", - оценивает он.

