"Дом.РФ" предсказал существенный рост цен на жилье - 16.10.2025
"Дом.РФ" предсказал существенный рост цен на жилье
"Дом.РФ" предсказал существенный рост цен на жилье - 16.10.2025, ПРАЙМ
"Дом.РФ" предсказал существенный рост цен на жилье
"Дом.РФ" прогнозирует существенный рост цен на жилье в России в 2027 году, заявил на полях Международного жилищного конгресса в Москве руководитель... | 16.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-16T11:16+0300
2025-10-16T11:16+0300
недвижимость
бизнес
москва
дом.рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859589999_0:136:3159:1913_1920x0_80_0_0_4089e9f332389073642a644eabb16165.jpg
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. "Дом.РФ" прогнозирует существенный рост цен на жилье в России в 2027 году, заявил на полях Международного жилищного конгресса в Москве руководитель аналитического центра госкомпании Михаил Гольдберг. "Интересен 2027 год, когда, согласно прогнозам Центробанка, ключевая ставка упадет до 7-8%, то есть ставки по ипотеке установятся на уровне 9-10%. Это хорошие условия для удовлетворения отложенного спроса. Вместе с тем, мы ожидаем серьезного роста цен, вызванного тем, что нового предложения на рынке будет не хватать", - сказал он, отметив, что рост цен ожидается как на первичном, так и вторичном рынке жилья. Как сообщил Гольдберг, за три квартал 2025 года цены на жилье в России выросли примерно на 5%. В Москве же, по его словам, ситуация принципиально иная и средняя стоимость жилья увеличилась за девять месяцев на 12%. "В Москве, несмотря на все трудности с ипотечным кредитованием, хватает спроса для строительства объектов. В середине 2025 года доля возведения жилья бизнес-класса и выше в столице превысила уровень строительства жилья комфорт-класса. Москва - единственный город в стране, где жилья бизнес-класса возводится больше", - добавил он.
москва
недвижимость, бизнес, москва, дом.рф
Недвижимость, Бизнес, МОСКВА, Дом.РФ
11:16 16.10.2025
 
"Дом.РФ" предсказал существенный рост цен на жилье

"Дом.РФ" предсказал существенный рост цен на жилье в 2027 году

МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. "Дом.РФ" прогнозирует существенный рост цен на жилье в России в 2027 году, заявил на полях Международного жилищного конгресса в Москве руководитель аналитического центра госкомпании Михаил Гольдберг.
"Интересен 2027 год, когда, согласно прогнозам Центробанка, ключевая ставка упадет до 7-8%, то есть ставки по ипотеке установятся на уровне 9-10%. Это хорошие условия для удовлетворения отложенного спроса. Вместе с тем, мы ожидаем серьезного роста цен, вызванного тем, что нового предложения на рынке будет не хватать", - сказал он, отметив, что рост цен ожидается как на первичном, так и вторичном рынке жилья.
Как сообщил Гольдберг, за три квартал 2025 года цены на жилье в России выросли примерно на 5%. В Москве же, по его словам, ситуация принципиально иная и средняя стоимость жилья увеличилась за девять месяцев на 12%.
"В Москве, несмотря на все трудности с ипотечным кредитованием, хватает спроса для строительства объектов. В середине 2025 года доля возведения жилья бизнес-класса и выше в столице превысила уровень строительства жилья комфорт-класса. Москва - единственный город в стране, где жилья бизнес-класса возводится больше", - добавил он.
