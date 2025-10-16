https://1prime.ru/20251016/zhku-863533135.html

Собственников квартир предупредили о двойных платежах в квитанциях ЖКУ

МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Двойные начисления в платежках ЖКУ - не редкость. Куда чаще всего внедряют дублирующие платежи и как их обнаружить, рассказал агентству “Прайм” доцент базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ им. Г.В. Плеханова Дмитрий Осянин.Часто источником недоразумений становится смена управляющей организации. При переходе дома к новому управляющему прежняя компания может продолжать формировать платёжные документы.“Это приводит к тому, что собственники получают два комплекта квитанций за идентичные услуги. Подобная ситуация обычно объясняется несвоевременным обновлением информационных баз или недостаточной координацией между участниками процесса”, - говорит Осянин.Манипуляции управляющих компаний также вносят свой вклад в проблему. Некоторые организации практикуют искусственное разделение единой услуги на несколько компонентов в платежном документе. Например, затраты на уборку общедомовых помещений могут фигурировать как в составе общих расходов, так и отдельной строкой. Кроме того, встречаются случаи включения в квитанцию несуществующих услуг.Технические ошибки в работе программных комплексов иногда приводят к автоматическому дублированию начислений. Хотя такие ситуации встречаются реже других, они всё же создают дополнительные сложности для собственников жилья.Для защиты своих интересов владельцам недвижимости рекомендуется:“Если ошибка обнаружена и в досудебном порядке добиться пересчета не удалось, следует направить обращение в жилищную инспекцию или прокуратуру. При необходимости возможно инициирование судебного разбирательства”, - заключил Осянин.

