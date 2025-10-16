https://1prime.ru/20251016/zoloto-863596158.html
Золото дорожает в четверг вечером
Золото дорожает в четверг вечером - 16.10.2025, ПРАЙМ
Золото дорожает в четверг вечером
16.10.2025
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Цена золота растет в четверг вечером на опасениях ухудшения торговых отношений США и Китая, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика. По состоянию на 17.24 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex поднималась на 73,21 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 1,74% - до 4 274,81 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дорожал на 3,05% - до 52,948 доллара за унцию. "Если сделка между США и Китаем так и не будет достигнута и отношения продолжат ухудшаться, это может стать тем толчком, который позволит золоту преодолеть отметку в 5000 долларов за унцию", - приводит агентство Рейтер комментарий аналитика MarketPulse Зайна Вавды (Zain Vawda). Президент США Дональд Трамп в среду оценил ситуацию в отношениях с Китаем как торговую войну. Ранее, 10 октября, он объявил, что США с 1 ноября или раньше введут пошлину в размере 100% на товары из Китая сверх текущего уровня, объяснив это китайской "агрессивной позицией" в сфере торговли. Однако позднее министр финансов США Скотт Бессент заявил, что новые пошлины пока могут подождать, чтобы дать возможность лидерам двух стран встретиться и решить все вопросы.
Золото дорожает в четверг вечером
