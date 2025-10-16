Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Золото дорожает в четверг вечером - 16.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251016/zoloto-863596158.html
Золото дорожает в четверг вечером
Золото дорожает в четверг вечером - 16.10.2025, ПРАЙМ
Золото дорожает в четверг вечером
Цена золота растет в четверг вечером на опасениях ухудшения торговых отношений США и Китая, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика. | 16.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-16T17:39+0300
2025-10-16T17:39+0300
экономика
рынок
торги
мировая экономика
сша
китай
дональд трамп
скотт бессент
comex
https://cdnn.1prime.ru/img/75698/62/756986226_0:156:3005:1846_1920x0_80_0_0_df941b194a515cfb1ef657919c4e3c46.jpg
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Цена золота растет в четверг вечером на опасениях ухудшения торговых отношений США и Китая, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика. По состоянию на 17.24 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex поднималась на 73,21 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 1,74% - до 4 274,81 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дорожал на 3,05% - до 52,948 доллара за унцию. "Если сделка между США и Китаем так и не будет достигнута и отношения продолжат ухудшаться, это может стать тем толчком, который позволит золоту преодолеть отметку в 5000 долларов за унцию", - приводит агентство Рейтер комментарий аналитика MarketPulse Зайна Вавды (Zain Vawda). Президент США Дональд Трамп в среду оценил ситуацию в отношениях с Китаем как торговую войну. Ранее, 10 октября, он объявил, что США с 1 ноября или раньше введут пошлину в размере 100% на товары из Китая сверх текущего уровня, объяснив это китайской "агрессивной позицией" в сфере торговли. Однако позднее министр финансов США Скотт Бессент заявил, что новые пошлины пока могут подождать, чтобы дать возможность лидерам двух стран встретиться и решить все вопросы.
https://1prime.ru/20251016/putin-863590394.html
сша
китай
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/75698/62/756986226_169:0:2836:2000_1920x0_80_0_0_a3d8f70834b57f228564c824db64dd64.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, торги, мировая экономика, сша, китай, дональд трамп, скотт бессент, comex
Экономика, Рынок, Торги, Мировая экономика, США, КИТАЙ, Дональд Трамп, Скотт Бессент, Comex
17:39 16.10.2025
 
Золото дорожает в четверг вечером

Золото дорожает на опасениях ухудшения отношений США и Китая

© РИА Новости . Павел Лисицын | Перейти в медиабанкЗолотые слитки
Золотые слитки - ПРАЙМ, 1920, 16.10.2025
Золотые слитки. Архивное фото
© РИА Новости . Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Цена золота растет в четверг вечером на опасениях ухудшения торговых отношений США и Китая, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика.
По состоянию на 17.24 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex поднималась на 73,21 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 1,74% - до 4 274,81 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дорожал на 3,05% - до 52,948 доллара за унцию.
"Если сделка между США и Китаем так и не будет достигнута и отношения продолжат ухудшаться, это может стать тем толчком, который позволит золоту преодолеть отметку в 5000 долларов за унцию", - приводит агентство Рейтер комментарий аналитика MarketPulse Зайна Вавды (Zain Vawda).
Президент США Дональд Трамп в среду оценил ситуацию в отношениях с Китаем как торговую войну.
Ранее, 10 октября, он объявил, что США с 1 ноября или раньше введут пошлину в размере 100% на товары из Китая сверх текущего уровня, объяснив это китайской "агрессивной позицией" в сфере торговли.
Однако позднее министр финансов США Скотт Бессент заявил, что новые пошлины пока могут подождать, чтобы дать возможность лидерам двух стран встретиться и решить все вопросы.
Нефтяной станок-качалка - ПРАЙМ, 1920, 16.10.2025
Путин рассказал об объемах добычи нефти в России
14:44
 
ЭкономикаРынокТоргиМировая экономикаСШАКИТАЙДональд ТрампСкотт БессентComex
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала