ЕК хочет использовать активы России из частных банков для кредита Киеву
Politico: ЕК может использовать 25 млрд активов РФ для репарационного кредита Киеву
Еврокомиссия. Архивное фото
МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Еврокомиссия рассматривает возможность задействования дополнительных замороженных активов РФ в размере до 25 миллиардов евро для так называемого "репарационного кредита" Киеву, сообщает газета Politico со ссылкой на внутренний документ ЕК, разосланный странам-членам и попавший в распоряжение издания.
"Нужно изучить, возможно ли распространить инициативу "Репарационный кредит" на другие заблокированные в пределах ЕС активы (России - ред.)", - приводит газета цитату из документа.
Как напоминает Politico, изначально ЕС собирался выдать кредит за счет активов на сумму 140 миллиардов евро. Теперь блок рассматривает возможность привлечения к инициативе дополнительных средств - тех, что хранятся в частных банках. Как отмечает газета, большая часть российских активов находится в бельгийской расчетно-клиринговой системе Euroclear, но в частных банках лежат еще 25 миллиардов.
"Юридическая возможность распространения "Репарационного кредита" на такие активы не была детально изучена... Необходимо провести подобную оценку перед принятием решения о дальнейших шагах", - говорится в документе.
Кроме того, отмечает издание, в документе также предлагается создать систему национальных гарантий кредита, благодаря которым деньги будут выплачиваться незамедлительно.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в сентябре предложила выделить Украине новый кредит за счет замороженных российских активов. По ее словам, Украина вернет кредит, только если Россия выплатит "репарации". При этом консенсуса по этому кредиту в Евросоюзе нет. В октябре официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что идеи ЕС о выплате Россией неких репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по сентябрь 2025 года перевел Украине 14 миллиардов евро из доходов от замороженных активов России.
В качестве ответной меры на заморозку активов Россия ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.
В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.