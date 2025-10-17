Путин разрешил Sinopec приобрести акции "Сибура"

https://1prime.ru/20251017/aktsii-863633409.html

МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин разрешил структуре китайской Sinopec Soihl Hong Kong Holding приобрести 217,8 миллиона акций "Сибура", что составляет 8,5% от его уставного капитала, у другой "дочки" Sinopec - Soihl Cyprus Investment, следует из распоряжения, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации. "Разрешить совершение Соихл Гонконг Холдинг Лимитед... сделки по приобретению 217 847 910 обыкновенных акций публичного акционерного общества "Сибур Холдинг", принадлежащих Соихл Сайпрус Инвестмент Лимитед", - говорится в распоряжении. Уставной капитал "Сибура" составляет 25 629 165 890 рублей, разделённых на 2 562 916 589 обыкновенных акций. Таким образом, от одной структуры другой передана доля в 8,5%. Это вся доля, которой владеет китайская Sinopec - Soihl принадлежит ей на 100%.

