Путин разрешил Sinopec приобрести акции "Сибура" - 17.10.2025, ПРАЙМ
Путин разрешил Sinopec приобрести акции "Сибура"
Путин разрешил Sinopec приобрести акции "Сибура" - 17.10.2025, ПРАЙМ
Путин разрешил Sinopec приобрести акции "Сибура"
Президент России Владимир Путин разрешил структуре китайской Sinopec Soihl Hong Kong Holding приобрести 217,8 миллиона акций "Сибура", что составляет 8,5% от... | 17.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-17T14:01+0300
2025-10-17T14:01+0300
МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин разрешил структуре китайской Sinopec Soihl Hong Kong Holding приобрести 217,8 миллиона акций "Сибура", что составляет 8,5% от его уставного капитала, у другой "дочки" Sinopec - Soihl Cyprus Investment, следует из распоряжения, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации. "Разрешить совершение Соихл Гонконг Холдинг Лимитед... сделки по приобретению 217 847 910 обыкновенных акций публичного акционерного общества "Сибур Холдинг", принадлежащих Соихл Сайпрус Инвестмент Лимитед", - говорится в распоряжении. Уставной капитал "Сибура" составляет 25 629 165 890 рублей, разделённых на 2 562 916 589 обыкновенных акций. Таким образом, от одной структуры другой передана доля в 8,5%. Это вся доля, которой владеет китайская Sinopec - Soihl принадлежит ей на 100%.
14:01 17.10.2025
 
Путин разрешил Sinopec приобрести акции "Сибура"

Путин разрешил китайской Sinopec приобрести 217,8 млн акций "Сибура"

МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин разрешил структуре китайской Sinopec Soihl Hong Kong Holding приобрести 217,8 миллиона акций "Сибура", что составляет 8,5% от его уставного капитала, у другой "дочки" Sinopec - Soihl Cyprus Investment, следует из распоряжения, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
"Разрешить совершение Соихл Гонконг Холдинг Лимитед... сделки по приобретению 217 847 910 обыкновенных акций публичного акционерного общества "Сибур Холдинг", принадлежащих Соихл Сайпрус Инвестмент Лимитед", - говорится в распоряжении.
Уставной капитал "Сибура" составляет 25 629 165 890 рублей, разделённых на 2 562 916 589 обыкновенных акций. Таким образом, от одной структуры другой передана доля в 8,5%. Это вся доля, которой владеет китайская Sinopec - Soihl принадлежит ей на 100%.
 
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Заголовок открываемого материала