Российский рынок акций вырос на 4,35% и на 5,12% за неделю

Российский рынок акций вырос на 4,35% и на 5,12% за неделю

2025-10-17T19:34+0300

МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Российский рынок акций за основную торговую сессию вырос на 4,35% и на 5,12% за неделю, следует из данных Московской биржи. Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов поднялся на 4,35%, до 2721,14 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 2,45%, до 1101,07 пункта, долларовый РТС - на 1,90%, до 1058,51 пункта. За неделю индекс Мосбиржи вырос на 5,12%, индекс Мосбиржи в юанях - на 4,85%, РТС - на 5,39%.

