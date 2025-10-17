Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Российский рынок акций вырос на 4,35% и на 5,12% за неделю - 17.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251017/aktsii-863647070.html
Российский рынок акций вырос на 4,35% и на 5,12% за неделю
Российский рынок акций вырос на 4,35% и на 5,12% за неделю - 17.10.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций вырос на 4,35% и на 5,12% за неделю
Российский рынок акций за основную торговую сессию вырос на 4,35% и на 5,12% за неделю, следует из данных Московской биржи. | 17.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-17T19:34+0300
2025-10-17T19:34+0300
рынок
акции
россия
мосбиржа
ртс
https://cdnn.1prime.ru/img/83706/87/837068784_658:995:6000:4000_1920x0_80_0_0_3bd0fbc45dcc295739ce1520516a1ac3.jpg
МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Российский рынок акций за основную торговую сессию вырос на 4,35% и на 5,12% за неделю, следует из данных Московской биржи. Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов поднялся на 4,35%, до 2721,14 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 2,45%, до 1101,07 пункта, долларовый РТС - на 1,90%, до 1058,51 пункта. За неделю индекс Мосбиржи вырос на 5,12%, индекс Мосбиржи в юанях - на 4,85%, РТС - на 5,39%.
https://1prime.ru/20251017/aktsii-863633409.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83706/87/837068784_667:0:6000:4000_1920x0_80_0_0_ab8f9feac491e2f241d99aa4cb2dce3a.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, акции, россия, мосбиржа, ртс
Рынок, Акции, РОССИЯ, Мосбиржа, РТС
19:34 17.10.2025
 
Российский рынок акций вырос на 4,35% и на 5,12% за неделю

Российский рынок акций за основную сессию вырос на 4,35% и на 5,12% за неделю

© Фото : UnsplashГрафик на бирже
График на бирже - ПРАЙМ, 1920, 17.10.2025
График на бирже. Архивное фото
© Фото : Unsplash
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Российский рынок акций за основную торговую сессию вырос на 4,35% и на 5,12% за неделю, следует из данных Московской биржи.
Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов поднялся на 4,35%, до 2721,14 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 2,45%, до 1101,07 пункта, долларовый РТС - на 1,90%, до 1058,51 пункта.
За неделю индекс Мосбиржи вырос на 5,12%, индекс Мосбиржи в юанях - на 4,85%, РТС - на 5,39%.
Президент РФ Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 17.10.2025
Путин разрешил Sinopec приобрести акции "Сибура"
14:01
 
РынокАкцииРОССИЯМосбиржаРТС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала