https://1prime.ru/20251017/aktsii-863650764.html
Российский рынок акций усилил рост на заявлениях Трампа
Российский рынок акций усилил рост на заявлениях Трампа - 17.10.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций усилил рост на заявлениях Трампа
Российский рынок акций в вечернюю сессию усилил рост до 5% по индексу Мосбиржи на заявлениях президента США Дональда Трампа, однако затем сполз с локальных... | 17.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-17T21:28+0300
2025-10-17T21:28+0300
2025-10-17T21:28+0300
рынок
торги
сша
китай
киев
дональд трамп
си цзиньпин
мосбиржа
асеан
https://cdnn.1prime.ru/img/83707/68/837076826_0:121:3211:1927_1920x0_80_0_0_4398ec43ccd2e0fe32de31933dd02d67.jpg
МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Российский рынок акций в вечернюю сессию усилил рост до 5% по индексу Мосбиржи на заявлениях президента США Дональда Трампа, однако затем сполз с локальных максимумов, следует из данных торговой площадки. Трамп, в частности, заявил, что украинский конфликт может завершиться до его встречи с лидером КНР Си Цзиньпином на полях саммита АСЕАН, запланированного на конец октября - начало ноября. Он также рассчитывает на завершение украинского конфликта без необходимости передавать Киеву американские крылатые ракеты Tomahawk. Рублевый индекс Мосбиржи к 21.18 мск рос на 4,46%, до 2724,06 пункта. Однако максимально в ходе вечерней сессии индикатор поднимался на новостях более чем на 5%, до 2746,3 пункта. Индекс Мосбиржи по итогам основных торгов пятницы вырос на 4,35%, до 2721,14 пункта.
https://1prime.ru/20251017/aktsii-863647070.html
сша
китай
киев
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83707/68/837076826_240:0:2971:2048_1920x0_80_0_0_9b97d725e1ff656360c98bac6f1784f2.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, торги, сша, китай, киев, дональд трамп, си цзиньпин, мосбиржа, асеан
Рынок, Торги, США, КИТАЙ, Киев, Дональд Трамп, Си Цзиньпин, Мосбиржа, АСЕАН
Российский рынок акций усилил рост на заявлениях Трампа
Индекс Мосбиржи в вечернюю сессию усилил рост до 5% на заявлениях Трампа