Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Российский рынок акций усилил рост на заявлениях Трампа - 17.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251017/aktsii-863650764.html
Российский рынок акций усилил рост на заявлениях Трампа
Российский рынок акций усилил рост на заявлениях Трампа - 17.10.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций усилил рост на заявлениях Трампа
Российский рынок акций в вечернюю сессию усилил рост до 5% по индексу Мосбиржи на заявлениях президента США Дональда Трампа, однако затем сполз с локальных... | 17.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-17T21:28+0300
2025-10-17T21:28+0300
рынок
торги
сша
китай
киев
дональд трамп
си цзиньпин
мосбиржа
асеан
https://cdnn.1prime.ru/img/83707/68/837076826_0:121:3211:1927_1920x0_80_0_0_4398ec43ccd2e0fe32de31933dd02d67.jpg
МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Российский рынок акций в вечернюю сессию усилил рост до 5% по индексу Мосбиржи на заявлениях президента США Дональда Трампа, однако затем сполз с локальных максимумов, следует из данных торговой площадки. Трамп, в частности, заявил, что украинский конфликт может завершиться до его встречи с лидером КНР Си Цзиньпином на полях саммита АСЕАН, запланированного на конец октября - начало ноября. Он также рассчитывает на завершение украинского конфликта без необходимости передавать Киеву американские крылатые ракеты Tomahawk. Рублевый индекс Мосбиржи к 21.18 мск рос на 4,46%, до 2724,06 пункта. Однако максимально в ходе вечерней сессии индикатор поднимался на новостях более чем на 5%, до 2746,3 пункта. Индекс Мосбиржи по итогам основных торгов пятницы вырос на 4,35%, до 2721,14 пункта.
https://1prime.ru/20251017/aktsii-863647070.html
сша
китай
киев
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83707/68/837076826_240:0:2971:2048_1920x0_80_0_0_9b97d725e1ff656360c98bac6f1784f2.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, торги, сша, китай, киев, дональд трамп, си цзиньпин, мосбиржа, асеан
Рынок, Торги, США, КИТАЙ, Киев, Дональд Трамп, Си Цзиньпин, Мосбиржа, АСЕАН
21:28 17.10.2025
 
Российский рынок акций усилил рост на заявлениях Трампа

Индекс Мосбиржи в вечернюю сессию усилил рост до 5% на заявлениях Трампа

© РИА Новости . Владимир Песня | Перейти в медиабанкГрафик
График - ПРАЙМ, 1920, 17.10.2025
График. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Песня
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Российский рынок акций в вечернюю сессию усилил рост до 5% по индексу Мосбиржи на заявлениях президента США Дональда Трампа, однако затем сполз с локальных максимумов, следует из данных торговой площадки.
Трамп, в частности, заявил, что украинский конфликт может завершиться до его встречи с лидером КНР Си Цзиньпином на полях саммита АСЕАН, запланированного на конец октября - начало ноября. Он также рассчитывает на завершение украинского конфликта без необходимости передавать Киеву американские крылатые ракеты Tomahawk.
Рублевый индекс Мосбиржи к 21.18 мск рос на 4,46%, до 2724,06 пункта. Однако максимально в ходе вечерней сессии индикатор поднимался на новостях более чем на 5%, до 2746,3 пункта.
Индекс Мосбиржи по итогам основных торгов пятницы вырос на 4,35%, до 2721,14 пункта.
График на бирже - ПРАЙМ, 1920, 17.10.2025
Российский рынок акций вырос на 4,35% и на 5,12% за неделю
19:34
 
РынокТоргиСШАКИТАЙКиевДональд ТрампСи ЦзиньпинМосбиржаАСЕАН
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала