Российский рынок акций усилил рост на заявлениях Трампа

Российский рынок акций усилил рост на заявлениях Трампа

2025-10-17T21:28+0300

МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Российский рынок акций в вечернюю сессию усилил рост до 5% по индексу Мосбиржи на заявлениях президента США Дональда Трампа, однако затем сполз с локальных максимумов, следует из данных торговой площадки. Трамп, в частности, заявил, что украинский конфликт может завершиться до его встречи с лидером КНР Си Цзиньпином на полях саммита АСЕАН, запланированного на конец октября - начало ноября. Он также рассчитывает на завершение украинского конфликта без необходимости передавать Киеву американские крылатые ракеты Tomahawk. Рублевый индекс Мосбиржи к 21.18 мск рос на 4,46%, до 2724,06 пункта. Однако максимально в ходе вечерней сессии индикатор поднимался на новостях более чем на 5%, до 2746,3 пункта. Индекс Мосбиржи по итогам основных торгов пятницы вырос на 4,35%, до 2721,14 пункта.

