Аналитики ожидают роста российского рынка акций и ослабления рубля

МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ, Дмитрий Майоров, Никола Косич. Аналитики инвестиционных компаний и банков ожидают повышения российского рынка акций за следующую неделю и ослабления рубля к юаню, доллару и евро, свидетельствуют комментарии экспертов, опрошенных РИА Новости. В соответствии с консенсус-прогнозом, составленным на основе ожиданий аналитиков, индекс Мосбиржи вырастет за следующую неделю на 1,1% - до 2750 пунктов. Цена на нефть марки Brent при этом упадет на 1 доллар и составит 60,5 доллара за баррель, курс евро на форексе снизится на 0,5 цента - до 1,162 доллара, оценивают аналитики. Курс юаня на Мосбирже за следующую неделю вырастет на 4 копейки и составит 11,42 рубля, официальный курс доллара, устанавливаемый ЦБ РФ, поднимется на 42 копейки, до 81,4 рубля, евро – на 12 копеек, до 94,70 рубля, ожидают опрошенные РИА Новости финансовые эксперты. ДРАЙВЕРЫ РЫНКА "На следующей неделе ожидается умеренно позитивная динамика ключевых финансовых показателей крупнейших российских компаний, что должно поддержать рост индекса Мосбиржи, особенно на фоне выпуска операционных результатов таких эмитентов, как "Европлан" и "Русгидро", а также ожиданий решения Банка России по ключевой ставке 24 октября", - комментирует Дмитрий Вишневский из "Цифра брокер". "Российский фондовый рынок на следующей неделе продолжит ждать геополитических новостей и, в частности, итогов сегодняшней встречи Трампа и Зеленского, определения даты переговоров госсекретаря США Рубио с представителями РФ и деталей в отношении запланированного в Будапеште саммита Путина и Трампа", - рассказала Елена Кожухова из ИК "Велес капитал". У инвесторов появилась надежда на геополитические улучшения, но для продолжения роста рынка понадобятся значимые договоренности по урегулированию украинского конфликта, которые должен поддержать в том числе Зеленский, добавила она. "Инвесторы продолжат следить за геополитическими новостями, а также будут учитывать результаты пятничного заседания регулятора, который, по нашим оценкам, продолжит цикл снижения ключевой ставки на 50-100 базисных пунктов", - ожидает Богдан Зварич из ПСБ. На следующей неделе мировой рынок продолжит следить за новостями вокруг "торговых войн", шатдауна в США и событий сезона отчетностей. Впрочем, в ближайшие дни также выйдет целый ряд экономических данных – в частности, ВВП за третий квартал в Китае и сентябрьская инфляция в США (которая должна выйти даже в условиях шатдауна), отметил Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". "После недавних комментариев ЦБ ожидания по ключевой ставке в будущую пятницу уже не столь однозначны. Приоритетным сценарием остается монетарная пауза в октябре, в то же время часть рынка полагает, что регулятор может найти причины для осторожного снижения "ключа", - отметил Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". Если реализуется менее ожидаемый вариант, рост акций может получить умеренную поддержку, но определяющим для сентимента все же останется внешний фон, добавил он. "В начале недели участники рынка могут занять выжидательную позицию перед запланированным на 24 октября заседанием Банка России по ДКП и для оценки перспектив встречи президентов России и США. На рынок также будет оказывать влияние информация по корректировке федерального бюджета РФ на 2025 и 2026 годы", - отметил Александр Аникин из УК "Регион Эссет Менеджмент". " Кроме того, в фокусе внимания будут инфляционные риски и сальдо платежного баланса. Ближе к концу недели волатильность на рынке начнет возрастать", - добавил он. "Тем не менее у рынков достаточно драйверов для роста. Так, сезон квартальных отчетностей проходит заметно сильнее рыночных ожиданий. Кроме того, глава Федрезерва выразил обеспокоенность состоянием рынка труда, что было трактовано инвесторами как готовность продолжить смягчение денежно-кредитной политики", - сказал Владимир Евстифеев из банка "Зенит". У российского рынка в фокусе неожиданное улучшение геополитической повестки и культивация очередных надежд на встречу президентов РФ и США, заключил эксперт. РУБЛЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ Ослабление рубля, начавшееся во второй половине завершающейся недели, может ускориться при уходе курсов выше 11,4 рубля за юань, 82 рубля за доллар и 96 рублей за евро, соответственно, считает Кожухова. "Впрочем, российская валюта в целом сохраняет стабильность, получая поддержку от умеренно жесткого тона ЦБ РФ. Обновления сентябрьских минимумов рублем стоит ждать в случае снижения ключевой ставки на ближайшем заседании ЦБ и явного смягчения позиции регулятора", - добавляет она. Юань продолжит движение в диапазоне 11-11,5 рубля с потенциальной возможностью тестирования верхней границы, полагает Зварич. Григорьев считает, что курс может уйти выше уровня 11,5 рубля за юань. "Это вполне вероятно, поскольку у Банка России есть аргументы для снижения ключевой ставки на 0,5-1 процентный пункт", - поясняет он. ДИНАМИКА ИНДЕКСОВ "При оптимистичном сценарии ралли может продолжиться с ближайшими целями в районе максимумов августа и апреля по индексу Мосбиржи около 3000 пунктов. Фиксации прибыли, в то же время, стоит ожидать, если позиция США в отношении России вновь ужесточится, а надежда на скорое урегулирование украинского конфликта ослабнет", - рассказала Кожухова. Она отметила, что при подобном сценарии индекс Мосбиржи может закрыть образовавшийся в пятницу гэп и опуститься ниже 2600 пунктов с перспективой пробоя годового минимума 2521 пункт в зависимости от складывающейся обстановки. "С учетом заметно замедлившегося корпоративного кредитования у Банка России есть аргументы для снижения ключевой ставки на 50-100 базисных пунктов. В этом случае доходности продолжат снижаться, индекс Мосбиржи попробует вырасти ближе к 2800 пунктам", - отмечает Григорьев. Индекс Мосбиржи на следующей неделе будет находиться в широком диапазоне от 2600 до 2800 пунктов, считает Зварич. "В целом, баланс рисков сохраняется с возможностью роста индекса до 2700-2750 пунктов на следующей неделе при благоприятном развитии внешнеполитической и экономической ситуации, в противном случае возможна коррекция до 5% и более", - заключил Вишневский.

