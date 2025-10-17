https://1prime.ru/20251017/artur-863610503.html
Артура Смольянинова дважды оштрафовали за неуплату штрафов
2025-10-17T03:10+0300
МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Актера Артура Смольянинова (признан в РФ иноагентом) дважды оштрафовали в России за неоплату автомобильных штрафов, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В них указано, что в начале февраля 2025 года Смольянинова оштрафовали на 3 тысячи рублей за несоблюдение порядка внесения платы за проезд транспортного средства по платным автомобильным дорогам общего пользования.
В том же месяце, как следует из материалов, актера оштрафовали на 5 тысяч рублей за неуплату за размещение транспортного средства на платной парковке в Москве.
Штрафы не были уплачены в установленные законодателем сроки, на Смольянинова составили два протокола по статье КоАП об уклонении от исполнения административного наказания, подчеркивается в материалах. Судебный участок мирового судьи района Коньково в Москве дважды привлек Смольянинова к ответственности, назначив ему наказание в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, указано в них.
Таким образом, Смольянинова оштрафовали на 6 и 10 тысяч рублей соответственно, сообщается в материалах. При этом в них не уточняется, о каком транспортном средстве идет речь или под чьим управлением был автомобиль в моменты совершения правонарушений.
Ещё один протокол аналогичного характера, составленный в отношении Смольянинова, будет рассмотрен мировым судьей 5 ноября, заключается в материалах.
Смольянинов заочно арестован в РФ по уголовному делу о распространении ложной информации о Вооруженных силах РФ по мотивам политической или иной ненависти группой лиц, а также возбуждении ненависти либо вражды в сети. Он объявлен в международный розыск.
Минюст включил Смольянинова в реестр иноагентов в январе 2023 года. В мае 2024 года он попал в перечень террористов и экстремистов. Его уже не раз штрафовали за несоблюдение российского законодательства об иностранных агентах.
На этой неделе ФСБ сообщила о возбуждении уголовного дела против экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского (признан иноагентом в РФ) и его пособников из числа членов признанного нежелательным в РФ "Антивоенного комитета России" по статье о насильственном захвате власти и организации террористического сообщества. Смольянинов является фигурантом этого дела.
