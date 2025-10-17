https://1prime.ru/20251017/aviaprom-863632466.html

Алиханов рассказал, откуда будут выделять средства на развитие авиапрома

экономика

бизнес

антон алиханов

минпромторг

минфин

госдума

авиационная отрасль

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/10/850163954_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f630a17c72e3b4a8f81eb35fdfb54fe0.jpg

МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Минпромторг и Минфин России договорились выделять на развитие отечественной авиационной промышленности средства из Фонда национального благосостояния (ФНБ), а также от продажи различных активов, сообщил глава министерства Антон Алиханов, выступая на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам. "В этом году мы с Минфином договорились, у нас есть ресурсы как ФНБ, так и ресурсы, которые мы получаем от продажи различных активов, которые направляются на эти цели... Работа идет", - сказал Алиханов, отвечая на вопрос о том, как Минпромторг планирует развивать отечественное авиастроение. По его словам, главной задачей министерства в данной области является завершение процесса создания производственных мощностей и завершение сертификационных работ по новым моделям самолетов, вертолетов и двигателей. "Второе - это доводка этих новых моделей до тех летно-технических характеристик, которые потребны нашим авиакомпаниям", - добавил Алиханов.

Новости

ru-RU

