Алиханов рассказал, откуда будут выделять средства на развитие авиапрома - 17.10.2025
Алиханов рассказал, откуда будут выделять средства на развитие авиапрома
2025-10-17T13:36+0300
2025-10-17T13:36+0300
экономика
бизнес
антон алиханов
минпромторг
минфин
госдума
авиационная отрасль
россия
МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Минпромторг и Минфин России договорились выделять на развитие отечественной авиационной промышленности средства из Фонда национального благосостояния (ФНБ), а также от продажи различных активов, сообщил глава министерства Антон Алиханов, выступая на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам. "В этом году мы с Минфином договорились, у нас есть ресурсы как ФНБ, так и ресурсы, которые мы получаем от продажи различных активов, которые направляются на эти цели... Работа идет", - сказал Алиханов, отвечая на вопрос о том, как Минпромторг планирует развивать отечественное авиастроение. По его словам, главной задачей министерства в данной области является завершение процесса создания производственных мощностей и завершение сертификационных работ по новым моделям самолетов, вертолетов и двигателей. "Второе - это доводка этих новых моделей до тех летно-технических характеристик, которые потребны нашим авиакомпаниям", - добавил Алиханов.
бизнес, антон алиханов, минпромторг, минфин, госдума, авиационная отрасль, россия
Экономика, Бизнес, Антон Алиханов, Минпромторг, Минфин, Госдума, авиационная отрасль, РОССИЯ
13:36 17.10.2025
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкМинистр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов
МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Минпромторг и Минфин России договорились выделять на развитие отечественной авиационной промышленности средства из Фонда национального благосостояния (ФНБ), а также от продажи различных активов, сообщил глава министерства Антон Алиханов, выступая на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.
"В этом году мы с Минфином договорились, у нас есть ресурсы как ФНБ, так и ресурсы, которые мы получаем от продажи различных активов, которые направляются на эти цели... Работа идет", - сказал Алиханов, отвечая на вопрос о том, как Минпромторг планирует развивать отечественное авиастроение.
По его словам, главной задачей министерства в данной области является завершение процесса создания производственных мощностей и завершение сертификационных работ по новым моделям самолетов, вертолетов и двигателей.
"Второе - это доводка этих новых моделей до тех летно-технических характеристик, которые потребны нашим авиакомпаниям", - добавил Алиханов.
 
Экономика Бизнес Антон Алиханов Минпромторг Минфин Госдума авиационная отрасль РОССИЯ
 
 
