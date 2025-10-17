Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минпромторг назвал сумму, требуемую на финансирование авиапрома из ФНБ - 17.10.2025
Минпромторг назвал сумму, требуемую на финансирование авиапрома из ФНБ
МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Минпромторг России рассчитывает на выделение в 2025 году из Фонда национального благосостояния (ФНБ) 259 миллиардов рублей на финансирование авиапрома, в том числе поставок заказанных самолетов, сообщили журналистам в Минпромторге РФ. Ранее в пятницу глава Минпромторга Антон Алиханов в ходе выступления на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам сообщал, что Минпромторг и Минфин России договорились в 2025 году выделять на развитие отечественной авиационной промышленности средства из ФНБ, а также от продажи различных активов. "Сумма заявки на средства ФНБ составляет 259 миллиардов рублей. Средства планируется направить на финансирование поставок уже заказанных самолетов и новую вертолетную программу", - говорится в сообщении.
14:07 17.10.2025
 
Минпромторг назвал сумму, требуемую на финансирование авиапрома из ФНБ

Самолет в небе
Самолет в небе
Самолет в небе. Архивное фото
МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Минпромторг России рассчитывает на выделение в 2025 году из Фонда национального благосостояния (ФНБ) 259 миллиардов рублей на финансирование авиапрома, в том числе поставок заказанных самолетов, сообщили журналистам в Минпромторге РФ.
Ранее в пятницу глава Минпромторга Антон Алиханов в ходе выступления на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам сообщал, что Минпромторг и Минфин России договорились в 2025 году выделять на развитие отечественной авиационной промышленности средства из ФНБ, а также от продажи различных активов.
"Сумма заявки на средства ФНБ составляет 259 миллиардов рублей. Средства планируется направить на финансирование поставок уже заказанных самолетов и новую вертолетную программу", - говорится в сообщении.
 
