Минпромторг назвал сумму, требуемую на финансирование авиапрома из ФНБ

2025-10-17T14:07+0300

экономика

бизнес

россия

рф

антон алиханов

минпромторг

фнб

госдума

МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Минпромторг России рассчитывает на выделение в 2025 году из Фонда национального благосостояния (ФНБ) 259 миллиардов рублей на финансирование авиапрома, в том числе поставок заказанных самолетов, сообщили журналистам в Минпромторге РФ. Ранее в пятницу глава Минпромторга Антон Алиханов в ходе выступления на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам сообщал, что Минпромторг и Минфин России договорились в 2025 году выделять на развитие отечественной авиационной промышленности средства из ФНБ, а также от продажи различных активов. "Сумма заявки на средства ФНБ составляет 259 миллиардов рублей. Средства планируется направить на финансирование поставок уже заказанных самолетов и новую вертолетную программу", - говорится в сообщении.

