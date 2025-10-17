https://1prime.ru/20251017/aviatsiya-863628205.html

Мишустин поздравил преподавателей и студентов СПбГУ ГА с 70-летием вуза

МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил преподавателей и студентов Санкт-Петербургского государственного университета гражданской авиации имени Главного маршала авиации Новикова с 70-летием со дня его основания, отметив, что, несмотря на санкции и серьезные вызовы, в РФ продолжается модернизация воздушного флота и обновление парка, которые во многом зависят от профессионализма подготовленных в вузе специалистов. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабмина. "Поздравляю вас со знаменательным событием – Все эти годы легендарное учебное заведение является одним из ведущих профильных научно-образовательных центров России. Здесь приумножаются традиции, заложенные несколькими поколениями выдающихся военачальников, учёных и педагогов, чьи имена навсегда вписаны в историю вуза", - говорится в поздравлении. Российский премьер отметил, что в вузе ведется научная и исследовательская деятельность, применяются инновационные методы, цифровые решения и технологии обучения. "Сегодня, несмотря на беспрецедентные санкции и серьёзные вызовы, продолжается модернизация воздушного флота, обновление парка, расширение маршрутной сети. Реализация этих масштабных проектов во многом зависит от профессионализма специалистов, подготовку которых обеспечивает университет. Ваши талантливые выпускники обладают высокими компетенциями, они востребованы в самых разных секторах экономики, вносят вклад в развитие транспортного комплекса страны, укрепляют позиции России на международном уровне. И в этом большая заслуга профессорско-преподавательского состава", - добавил Мишустин. Он пожелал профессорско-преподавательскому составу, студентам, аспирантам и выпускникам университета дальнейших успехов и новых достижений на благо нашего государства.

