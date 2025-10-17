Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мишустин поздравил преподавателей и студентов СПбГУ ГА с 70-летием вуза - 17.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251017/aviatsiya-863628205.html
Мишустин поздравил преподавателей и студентов СПбГУ ГА с 70-летием вуза
Мишустин поздравил преподавателей и студентов СПбГУ ГА с 70-летием вуза - 17.10.2025, ПРАЙМ
Мишустин поздравил преподавателей и студентов СПбГУ ГА с 70-летием вуза
Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил преподавателей и студентов Санкт-Петербургского государственного университета гражданской авиации имени... | 17.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-17T12:20+0300
2025-10-17T12:20+0300
россия
рф
михаил мишустин
высшее образование
санкт-петербург
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1c/861389193_0:181:2999:1867_1920x0_80_0_0_4e5b91f55c8892fc1c8d142907bacaa2.jpg
МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил преподавателей и студентов Санкт-Петербургского государственного университета гражданской авиации имени Главного маршала авиации Новикова с 70-летием со дня его основания, отметив, что, несмотря на санкции и серьезные вызовы, в РФ продолжается модернизация воздушного флота и обновление парка, которые во многом зависят от профессионализма подготовленных в вузе специалистов. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабмина. "Поздравляю вас со знаменательным событием – Все эти годы легендарное учебное заведение является одним из ведущих профильных научно-образовательных центров России. Здесь приумножаются традиции, заложенные несколькими поколениями выдающихся военачальников, учёных и педагогов, чьи имена навсегда вписаны в историю вуза", - говорится в поздравлении. Российский премьер отметил, что в вузе ведется научная и исследовательская деятельность, применяются инновационные методы, цифровые решения и технологии обучения. "Сегодня, несмотря на беспрецедентные санкции и серьёзные вызовы, продолжается модернизация воздушного флота, обновление парка, расширение маршрутной сети. Реализация этих масштабных проектов во многом зависит от профессионализма специалистов, подготовку которых обеспечивает университет. Ваши талантливые выпускники обладают высокими компетенциями, они востребованы в самых разных секторах экономики, вносят вклад в развитие транспортного комплекса страны, укрепляют позиции России на международном уровне. И в этом большая заслуга профессорско-преподавательского состава", - добавил Мишустин. Он пожелал профессорско-преподавательскому составу, студентам, аспирантам и выпускникам университета дальнейших успехов и новых достижений на благо нашего государства.
рф
санкт-петербург
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1c/861389193_133:0:2864:2048_1920x0_80_0_0_e00d6387335085d76eaa0687c2904caa.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, рф, михаил мишустин, высшее образование, санкт-петербург
РОССИЯ, РФ, Михаил Мишустин, высшее образование, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
12:20 17.10.2025
 
Мишустин поздравил преподавателей и студентов СПбГУ ГА с 70-летием вуза

Мишустин: несмотря на санкции, в РФ продолжается модернизация воздушного флота

© РИА Новости . Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - ПРАЙМ, 1920, 17.10.2025
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
© РИА Новости . Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил преподавателей и студентов Санкт-Петербургского государственного университета гражданской авиации имени Главного маршала авиации Новикова с 70-летием со дня его основания, отметив, что, несмотря на санкции и серьезные вызовы, в РФ продолжается модернизация воздушного флота и обновление парка, которые во многом зависят от профессионализма подготовленных в вузе специалистов.
Соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабмина.
"Поздравляю вас со знаменательным событием – Все эти годы легендарное учебное заведение является одним из ведущих профильных научно-образовательных центров России. Здесь приумножаются традиции, заложенные несколькими поколениями выдающихся военачальников, учёных и педагогов, чьи имена навсегда вписаны в историю вуза", - говорится в поздравлении.
Российский премьер отметил, что в вузе ведется научная и исследовательская деятельность, применяются инновационные методы, цифровые решения и технологии обучения.
"Сегодня, несмотря на беспрецедентные санкции и серьёзные вызовы, продолжается модернизация воздушного флота, обновление парка, расширение маршрутной сети. Реализация этих масштабных проектов во многом зависит от профессионализма специалистов, подготовку которых обеспечивает университет. Ваши талантливые выпускники обладают высокими компетенциями, они востребованы в самых разных секторах экономики, вносят вклад в развитие транспортного комплекса страны, укрепляют позиции России на международном уровне. И в этом большая заслуга профессорско-преподавательского состава", - добавил Мишустин.
Он пожелал профессорско-преподавательскому составу, студентам, аспирантам и выпускникам университета дальнейших успехов и новых достижений на благо нашего государства.
 
РОССИЯРФМихаил Мишустинвысшее образованиеСАНКТ-ПЕТЕРБУРГ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала