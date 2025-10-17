https://1prime.ru/20251017/banki-863625826.html

Чистая прибыль банков в России в сентябре выросла до 367 миллиардов рублей

МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Чистая прибыль российских банков в сентябре увеличилась до 367 миллиардов рублей с 203 миллиардов в августе, говорится в информационно-аналитическом материале Банка России "О развитии банковского сектора РФ". "Чистая прибыль увеличилась до 367 миллиардов рублей, что выше результата августа (203 миллиарда рублей), обусловленного разовыми операциями", - говорится в материалах регулятора. "Доходность на капитал составила ~23% (после 13% в августе), что выше среднемесячного значения по 2025 году (~18%)", - добавляется там же. Отмечается также, что с начала года банки заработали 2,7 триллиона рублей, что соответствует прибыли за аналогичный период прошлого года (те же 2,7 триллиона).

